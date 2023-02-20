В Пермском крае предприниматель получал от мэрии заказы на организацию похорон

По мнению депутата Алексея Наборщикова, похоронный бизнес в Чайковском монополизирован Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) мэрия помогала местному предпринимателю Равилю Гараеву, организовавшему похоронный бизнес. Как установил арбитражный суд Пермского края, стороны заключили между собой договор, благодаря которому, Гараев получал заказы на организацию ритуальных услуг. Исковое заявление в суд к бизнесмену, а также подведомственной мэрии Чайковского МАУ «Комбинат благоустройства», подала краевая прокуратура.

Подробности судебного разбирательства на своей странице в соцсети «ВКонтакте привел депутат заксобрания Алексей Наборщиков. «Арбитражный суд Пермского края решил удовлетворить в полном объеме исковые требования прокурора — признать недействительным заключенный договор между администрацией Чайковского городского округа и ИП Гараевым о предоставлении похоронных услуг», — отметил Наборщиков. По словам депутата, на суде представитель мэрии фактически подтвердил, что «в Чайковском действует монополия на похоронные услуги».

В пресс-службе мэрии Чайковского URA.RU отказались комментировать решение суда. МАУ «Комбинат благоустройства» является правопреемником МУП «Спецавтохозяйство». Организация учреждена в марте 2022 года. В открытых источниках указано, что, помимо основного вида деятельности (деятельность по благоустройству ландшафта), МАУ «Комбинат благоустройства» занимается «организацией похорон и представлением связанных с ними услуг».

По данным источников URA.RU, организация регулярно заключала с Гараевым договоры на оказание похоронных услуг. Однако на суде предприниматель заявил, что договор с подведомственной мэрии Чайковского организацией он расторг, а услуги не оказывались.