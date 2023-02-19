19 февраля 2023

Курганцы начали отмечать Масленицу в саду под окнами у губернатора. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы пришли отметить Масленицу в сад у здания правительства Фото:

Жители Кургана отметили начало Масленичной недели на праздничном мероприятии в городском саду между зданием правительства и драмтеатра. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места празднования.

«Жители города собрались на праздничную программу, посвященную Масленице, в городском саду, недалеко от здания правительства области», — сообщил корреспондент. Горожане приняли участие в танцевальной и развлекательной программе.

Среди собравшихся было немало жителей города с детьми. Они танцевали с ведущими, участвовали в конкурсах, пели песни. Развлекательная программа ждет горожан в течение всей недели.

Масленица в Кургане
В Кургане горожане начали праздновать Масленичную неделю в городском саду
Фото:

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Жители Кургана отметили начало Масленичной недели на праздничном мероприятии в городском саду между зданием правительства и драмтеатра. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места празднования. «Жители города собрались на праздничную программу, посвященную Масленице, в городском саду, недалеко от здания правительства области», — сообщил корреспондент. Горожане приняли участие в танцевальной и развлекательной программе. Среди собравшихся было немало жителей города с детьми. Они танцевали с ведущими, участвовали в конкурсах, пели песни. Развлекательная программа ждет горожан в течение всей недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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