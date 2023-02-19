Курганцы пришли отметить Масленицу в сад у здания правительства
Жители Кургана отметили начало Масленичной недели на праздничном мероприятии в городском саду между зданием правительства и драмтеатра. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места празднования.
«Жители города собрались на праздничную программу, посвященную Масленице, в городском саду, недалеко от здания правительства области», — сообщил корреспондент. Горожане приняли участие в танцевальной и развлекательной программе.
Среди собравшихся было немало жителей города с детьми. Они танцевали с ведущими, участвовали в конкурсах, пели песни. Развлекательная программа ждет горожан в течение всей недели.
В Кургане горожане начали праздновать Масленичную неделю в городском саду
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.