Генерал Гурулев призвал к ядерным ударам по инфраструктуре НАТО

21 февраля 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев призвал ударить по инфраструктуре НАТО ядерным оружием Фото: Сергей Русанов © URA.RU Так как НАТО продолжает вести борьбу с Россией, военным силам страны необходимо ударить тактическим ядерным оружием по логистическим центрам альянса. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Если сегодня с нами воюет НАТО, то давайте уничтожать логистические центры тактическим ядерным оружием. Мы играем по правилам США, нам нужен свой сценарий, мы способны поставить эту грань», — написал Андрей Гурулев в telegram-канале . Он добавил, что у американцев ядерное оружие в виде тактических ядерных бомб находится в Западной Европе. «Поставлять каждый боеприпас — крайне опасно для них, наш ответ будет жестким», — предупредил политик. Ранее Минобороны РФ говорили о том, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, России будет планировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран. В журнале The American Conservativ была статья, в которой говорилось, что во избежание ядерной войны США и НАТО должны держать свои красные линии подальше друг от друга. В этом помогут стратегии из политического инструмента — «теории игр».

Так как НАТО продолжает вести борьбу с Россией, военным силам страны необходимо ударить тактическим ядерным оружием по логистическим центрам альянса. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Если сегодня с нами воюет НАТО, то давайте уничтожать логистические центры тактическим ядерным оружием. Мы играем по правилам США, нам нужен свой сценарий, мы способны поставить эту грань», — написал Андрей Гурулев в telegram-канале. Он добавил, что у американцев ядерное оружие в виде тактических ядерных бомб находится в Западной Европе. «Поставлять каждый боеприпас — крайне опасно для них, наш ответ будет жестким», — предупредил политик. Ранее Минобороны РФ говорили о том, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, России будет планировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран. В журнале The American Conservativ была статья, в которой говорилось, что во избежание ядерной войны США и НАТО должны держать свои красные линии подальше друг от друга. В этом помогут стратегии из политического инструмента — «теории игр».