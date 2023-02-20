В Курганскую область с начала СВО переехало несколько сотен граждан Украины

С начала СВО в Курганскую область из новых территорий РФ переехало более 300 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

С начала специальной военной операции в Курганскую область переехало более 300 граждан Украины. Об этом сообщили на брифинге в УМВД России по Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«В октябре прошлого года был подписан закон о вхождении в состав РФ четырех новых субъектов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. С начала проведения специальной военной операции в Курганскую область прибыло порядка 322 человек, проживающих на территории Украины», — сказал врио начальника УВМ УМВД РФ по Курганской области Роман Кокорин.

Ранее URA.RU писало, что многодетная семья из Украины переехала в Курганскую область. Также сообщалось, что пенсионерке из ЛНР, переехавшей жить в Курган, выдали жилье. Кроме того, власти пообещали выплачивать беженцам из Херсона по 100 тысяч рублей.