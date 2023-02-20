20 февраля 2023

В Курганскую область с начала СВО переехало несколько сотен граждан Украины

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мигранты, чемоданы, путешествие, чемодан, отдых, пассажиры, дорожная сумка, миграция
С начала СВО в Курганскую область из новых территорий РФ переехало более 300 человек Фото:
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С начала специальной военной операции в Курганскую область переехало более 300 граждан Украины. Об этом сообщили на брифинге в УМВД России по Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«В октябре прошлого года был подписан закон о вхождении в состав РФ четырех новых субъектов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. С начала проведения специальной военной операции в Курганскую область прибыло порядка 322 человек, проживающих на территории Украины», — сказал врио начальника УВМ УМВД РФ по Курганской области Роман Кокорин.

Ранее URA.RU писало, что многодетная семья из Украины переехала в Курганскую область. Также сообщалось, что пенсионерке из ЛНР, переехавшей жить в Курган, выдали жилье. Кроме того, власти пообещали выплачивать беженцам из Херсона по 100 тысяч рублей.

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С начала специальной военной операции в Курганскую область переехало более 300 граждан Украины. Об этом сообщили на брифинге в УМВД России по Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «В октябре прошлого года был подписан закон о вхождении в состав РФ четырех новых субъектов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. С начала проведения специальной военной операции в Курганскую область прибыло порядка 322 человек, проживающих на территории Украины», — сказал врио начальника УВМ УМВД РФ по Курганской области Роман Кокорин. Ранее URA.RU писало, что многодетная семья из Украины переехала в Курганскую область. Также сообщалось, что пенсионерке из ЛНР, переехавшей жить в Курган, выдали жилье. Кроме того, власти пообещали выплачивать беженцам из Херсона по 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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