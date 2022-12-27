Что изменится в выплате маткапитала в 2023 году. Инфографика

28 декабря 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Семьи с детьми в 2023 году имеют право на несколько выплат одновременно, сообщают Госуслуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На что можно потратить материнский капитал в 2023 году и сколько он будет составлять. URA.RU приводит всю основную информацию, связанную с программой маткапитала в России. Материнский капитал в 2023 году будет проиндексирован и составит на первого ребенка 589,5 тысячи рублей. На второго — 779 тысяч.

Семьи с детьми в 2023 году имеют право на несколько выплат одновременно. Работающие мамы, например, могут получать сразу три пособия. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единое пособие и выплату из маткапитала до трех лет.

Маткапитал, субсидии многодетных и ряд других льгот не будут расцениваться в качестве дохода при назначении детских пособий. При этом доход от самозанятости будет считаться официальным заработком.

Госдума упростила использование материнского капитала на оплату образования. Теперь предоставлять дополнительный договор не нужно.

Минтруд РФ разрешил тратить маткапитал на репетиторов и обучение в частных школах. Но индивидуальный предприниматель, который оказывает частные образовательные услуги, должен иметь государственную лицензию на образовательную деятельность.

Россиянам с низкими доходами доступно пособие на детей до трех лет. Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок появился с 1 января 2018 года. Основные изменения, связанные с маткапиталом на 2023 год Инфографика URA.RU

На что можно потратить материнский капитал в 2023 году и сколько он будет составлять. URA.RU приводит всю основную информацию, связанную с программой маткапитала в России.