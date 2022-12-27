Семьи с детьми в 2023 году имеют право на несколько выплат одновременно, сообщают Госуслуги
На что можно потратить материнский капитал в 2023 году и сколько он будет составлять. URA.RU приводит всю основную информацию, связанную с программой маткапитала в России.
- Материнский капитал в 2023 году будет проиндексирован и составит на первого ребенка 589,5 тысячи рублей. На второго — 779 тысяч.
- Семьи с детьми в 2023 году имеют право на несколько выплат одновременно. Работающие мамы, например, могут получать сразу три пособия. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единое пособие и выплату из маткапитала до трех лет.
- Маткапитал, субсидии многодетных и ряд других льгот не будут расцениваться в качестве дохода при назначении детских пособий. При этом доход от самозанятости будет считаться официальным заработком.
- Госдума упростила использование материнского капитала на оплату образования. Теперь предоставлять дополнительный договор не нужно.
- Минтруд РФ разрешил тратить маткапитал на репетиторов и обучение в частных школах. Но индивидуальный предприниматель, который оказывает частные образовательные услуги, должен иметь государственную лицензию на образовательную деятельность.
- Россиянам с низкими доходами доступно пособие на детей до трех лет. Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок появился с 1 января 2018 года.
Основные изменения, связанные с маткапиталом на 2023 год
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.