Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима призвал верующих помогать участникам СВО

По словам архиепископа Зосимы, военнослужащие, посвятив себя служению родине, подают пример гражданам Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Верующие в Пермском крае должны брать пример с участников спецоперации, которые посвятили свою жизнь служению ближнему. С такими словами к прихожанам обратился архиерей РПЦ архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Видео проповеди священнослужителя опубликовано на странице епархии в соцсети «ВКонтакте». Архиепископ Зосима также напомнил, что приближающийся пост — время, когда необходимо совершать благие дела.

«Время поста — послужить ближнему: накормить голодных, напои жаждущих напои, кто защищает Отечество — необходимо оказать посильную помощь. Они [военнослужащие] подают нам пример. И, вот как раз есть возможность [во время поста]: связать носки, собрать какие-то продукты питания, собрать необходимую одежду. Так давайте, дорогие мои, послужим ближнему», — обратился Зосима к пастве.

Священнослужитель также обратил внимание на то, что многие граждане России «прозябают, сбежав в Казахстан, Грузию, куда угодно», вместо того чтобы защищать Родину. Ранее URA.RU рассказывало о настоятеле Белогорского монастыря отце Дорофее, который решил уехать в зону проведения спецоперации. Пермяки отправили священнослужителю внедорожники, чтобы на фронте он проводил наставничество.