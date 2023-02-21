Свердловский омбудсмен услышала важную установку от Путина

Омбудсмен Мерзлякова: ключевая установка Путина — победить Россию на поле боя невозможно

Татьяна Мерзлякова прокомментировала послание президента федеральному собранию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Победить Россию на поле боя невозможно — именно с этой установкой планирует работать дальше аппарат уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. О своих выводах по итогу послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Мерзлякова рассказала URA.RU.

«В послании президента Федеральному Собранию мы услышали конкретные ответы на те вопросы, с которыми пришли сегодня, которые волнуют многих. И самая ключевая установка, которую всем дал глава государства: „Победить Россию на поле боя невозможно“. С этой установкой мы и дальше будем работать», — отметила Мерзлякова.

Омбудсмен напомнила, что с начала спецоперации руководство Свердловской области и аппарат уполномоченного активно поддерживают бойцов на передовой и их семьи, реагируют на обращения с горячей линии. Также много делают волонтеры и бизнес, в частности, собирают гуманитарную помощь. «Поэтому особенно важно и отрадно было сегодня услышать от президента, что мы находимся на правильном пути», — добавила Мерзлякова.

В планах у аппарата уполномоченной по правам человека работать над задачами, которые озвучил Путин. Например, обеспечить участникам СВО двухнедельный отпуск раз в полгода, а также организовать специальный фонд для поддержки ветеранов СВО и семей погибших.

Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.

Владимир Путин сегодня, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. В частности, он сделал ряд заявлений. Например, о том, что Запад лгал миру о мире в Донбассе; российские олигархи должны перестать «бегать с протянутой рукой».