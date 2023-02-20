20 февраля 2023

Тюменский губернатор поделился главным впечатлением от выступления Путина

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 февраля Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уверенность России в собственных силах главным впечатлением от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что глава государства выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному Собранию.

«Первое и главное впечатление от послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию — мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей. Важнейшая из них — безопасность и благополучие страны и ее граждан. Специальная военная операция будет доведена до логического завершения, до нашей Победы», — написал Моор в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что Россия в условиях санкционного давления не снижает, а наращивает темпы развития экономики. Владимир Путин в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день у страны есть все возможности для прорыва и по другим направлениям: промышленности, сельскому хозяйству, образованию и науке, транспортной инфраструктуре и так далее.

«Правда — за нами, подчеркнул Владимир Владимирович, завершая послание. И это, несомненно, так. Наша общая правда — в каждом из нас. Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем послании», — добавил губернатор Моор в своей публикации.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уверенность России в собственных силах главным впечатлением от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что глава государства выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному Собранию. «Первое и главное впечатление от послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию — мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей. Важнейшая из них — безопасность и благополучие страны и ее граждан. Специальная военная операция будет доведена до логического завершения, до нашей Победы», — написал Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что Россия в условиях санкционного давления не снижает, а наращивает темпы развития экономики. Владимир Путин в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день у страны есть все возможности для прорыва и по другим направлениям: промышленности, сельскому хозяйству, образованию и науке, транспортной инфраструктуре и так далее. «Правда — за нами, подчеркнул Владимир Владимирович, завершая послание. И это, несомненно, так. Наша общая правда — в каждом из нас. Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем послании», — добавил губернатор Моор в своей публикации.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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