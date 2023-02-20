Тюменский губернатор поделился главным впечатлением от выступления Путина

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уверенность России в собственных силах главным впечатлением от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что глава государства выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному Собранию.

«Первое и главное впечатление от послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию — мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей. Важнейшая из них — безопасность и благополучие страны и ее граждан. Специальная военная операция будет доведена до логического завершения, до нашей Победы», — написал Моор в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что Россия в условиях санкционного давления не снижает, а наращивает темпы развития экономики. Владимир Путин в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день у страны есть все возможности для прорыва и по другим направлениям: промышленности, сельскому хозяйству, образованию и науке, транспортной инфраструктуре и так далее.

«Правда — за нами, подчеркнул Владимир Владимирович, завершая послание. И это, несомненно, так. Наша общая правда — в каждом из нас. Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем послании», — добавил губернатор Моор в своей публикации.