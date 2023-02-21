Работники из ЯНАО мечтают о полисе ДМС

42% опрошенный ямальцев хотели бы, чтобы работодатель оплатил им полис ДМСФото: Екатерина Сычкова
Оплачиваемый компанией полис добровольного медицинского страхования оказался в лидерах востребованности среди работников ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.
«Самая востребованная составляющая компенсационного пакета среднестатистического жителя ЯНАО — возможность обучаться и повышать квалификацию за счет компании (45% опрошенных). На втором месте — оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (42%)», — говорится в сообщении. Также в топ востребованности попала компенсация питания.
25% опрошенных ямальцев проголосовали за льготный отпуск, а 20% не отказались бы от оплачиваемого работодателем фитнеса. За оплату мобильной связи проголосовал каждый десятый респондент. «Женщин в компенсационных пакетах больше привлекает полис ДМС, льготные путевки, дополнительные дни к отпускам и оплата проезда, мужчин — компенсация на питание и беспроцентная ссуда», — добавили в SuperJob. Также исследователи отметили, что более молодые опрошенные ямальцы выбирали обучение за счет работодателя, а старшее поколение — полисы ДМС и предоставление ссуд.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО треть компаний не предоставляют своим сотрудникам программы социальной поддержки. Чаще всего на отсутствие мер поддержки жалуются медики.
Оплачиваемый компанией полис добровольного медицинского страхования оказался в лидерах востребованности среди работников ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. «Самая востребованная составляющая компенсационного пакета среднестатистического жителя ЯНАО — возможность обучаться и повышать квалификацию за счет компании (45% опрошенных). На втором месте — оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (42%)», — говорится в сообщении. Также в топ востребованности попала компенсация питания. 25% опрошенных ямальцев проголосовали за льготный отпуск, а 20% не отказались бы от оплачиваемого работодателем фитнеса. За оплату мобильной связи проголосовал каждый десятый респондент. «Женщин в компенсационных пакетах больше привлекает полис ДМС, льготные путевки, дополнительные дни к отпускам и оплата проезда, мужчин — компенсация на питание и беспроцентная ссуда», — добавили в SuperJob. Также исследователи отметили, что более молодые опрошенные ямальцы выбирали обучение за счет работодателя, а старшее поколение — полисы ДМС и предоставление ссуд. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО треть компаний не предоставляют своим сотрудникам программы социальной поддержки. Чаще всего на отсутствие мер поддержки жалуются медики.