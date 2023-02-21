Работники из ЯНАО мечтают о полисе ДМС

Оплачиваемый работодателем полис ДМС оказался в топе востребованности среди жителей ЯНАО

22 февраля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

42% опрошенный ямальцев хотели бы, чтобы работодатель оплатил им полис ДМС Фото: Екатерина Сычкова Оплачиваемый компанией полис добровольного медицинского страхования оказался в лидерах востребованности среди работников ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. «Самая востребованная составляющая компенсационного пакета среднестатистического жителя ЯНАО — возможность обучаться и повышать квалификацию за счет компании (45% опрошенных). На втором месте — оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (42%)», — говорится в сообщении. Также в топ востребованности попала компенсация питания. 25% опрошенных ямальцев проголосовали за льготный отпуск, а 20% не отказались бы от оплачиваемого работодателем фитнеса. За оплату мобильной связи проголосовал каждый десятый респондент. «Женщин в компенсационных пакетах больше привлекает полис ДМС, льготные путевки, дополнительные дни к отпускам и оплата проезда, мужчин — компенсация на питание и беспроцентная ссуда», — добавили в SuperJob. Также исследователи отметили, что более молодые опрошенные ямальцы выбирали обучение за счет работодателя, а старшее поколение — полисы ДМС и предоставление ссуд. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО треть компаний не предоставляют своим сотрудникам программы социальной поддержки. Чаще всего на отсутствие мер поддержки жалуются медики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оплачиваемый компанией полис добровольного медицинского страхования оказался в лидерах востребованности среди работников ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. «Самая востребованная составляющая компенсационного пакета среднестатистического жителя ЯНАО — возможность обучаться и повышать квалификацию за счет компании (45% опрошенных). На втором месте — оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (42%)», — говорится в сообщении. Также в топ востребованности попала компенсация питания. 25% опрошенных ямальцев проголосовали за льготный отпуск, а 20% не отказались бы от оплачиваемого работодателем фитнеса. За оплату мобильной связи проголосовал каждый десятый респондент. «Женщин в компенсационных пакетах больше привлекает полис ДМС, льготные путевки, дополнительные дни к отпускам и оплата проезда, мужчин — компенсация на питание и беспроцентная ссуда», — добавили в SuperJob. Также исследователи отметили, что более молодые опрошенные ямальцы выбирали обучение за счет работодателя, а старшее поколение — полисы ДМС и предоставление ссуд. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО треть компаний не предоставляют своим сотрудникам программы социальной поддержки. Чаще всего на отсутствие мер поддержки жалуются медики.