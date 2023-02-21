Треть компаний в ЯНАО, ХМАО и Тюмени не предоставляют меры соцподдержки сотрудникам

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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
В 31% компаний ХМАО, ЯНАО и Тюмени отсутствуют меры соцподдержки Фото:

Более чем в 30% компаний ЯНАО, ХМАО и Тюмени работодатели не предоставляют сотрудникам программы социальной поддержки. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru.

«Трудоустроенные жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов рассказали, предлагает ли их работодатель программы социальной поддержки и в чем они заключаются. Таких программ нет в 31% компаний региона», — говорится в сообщении.

Чаще всего на отсутствие мер соцподдержки жалуются медики и фармацевты, работники искусства и медиа — 49% опрошенных. Сотрудники сфера гостеприимства, строители и рабочий персонал также ответили, что меры поддержки им не предоставляются — 44% и 43%.

По словам опрошенных сотрудников, в 42% компаний предусмотрены подарки для детей. Особенно это распространено в компаниях по добычи сырья — 69%. 36% трудоустроенных жителей отметили, что работодатель оказывает помощь при смерти или болезни родственников работника в рамках социальной поддержки сотрудников.

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Более чем в 30% компаний ЯНАО, ХМАО и Тюмени работодатели не предоставляют сотрудникам программы социальной поддержки. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru. «Трудоустроенные жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов рассказали, предлагает ли их работодатель программы социальной поддержки и в чем они заключаются. Таких программ нет в 31% компаний региона», — говорится в сообщении. Чаще всего на отсутствие мер соцподдержки жалуются медики и фармацевты, работники искусства и медиа — 49% опрошенных. Сотрудники сфера гостеприимства, строители и рабочий персонал также ответили, что меры поддержки им не предоставляются — 44% и 43%. По словам опрошенных сотрудников, в 42% компаний предусмотрены подарки для детей. Особенно это распространено в компаниях по добычи сырья — 69%. 36% трудоустроенных жителей отметили, что работодатель оказывает помощь при смерти или болезни родственников работника в рамках социальной поддержки сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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