Треть компаний в ЯНАО, ХМАО и Тюмени не предоставляют меры соцподдержки сотрудникам

Более чем в 30% компаний ЯНАО, ХМАО и Тюмени работодатели не предоставляют сотрудникам программы социальной поддержки. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru.
«Трудоустроенные жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов рассказали, предлагает ли их работодатель программы социальной поддержки и в чем они заключаются. Таких программ нет в 31% компаний региона», — говорится в сообщении.
Чаще всего на отсутствие мер соцподдержки жалуются медики и фармацевты, работники искусства и медиа — 49% опрошенных. Сотрудники сфера гостеприимства, строители и рабочий персонал также ответили, что меры поддержки им не предоставляются — 44% и 43%.
По словам опрошенных сотрудников, в 42% компаний предусмотрены подарки для детей. Особенно это распространено в компаниях по добычи сырья — 69%. 36% трудоустроенных жителей отметили, что работодатель оказывает помощь при смерти или болезни родственников работника в рамках социальной поддержки сотрудников.
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