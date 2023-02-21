Власти курганского округа объяснили, почему бюджетники работали на стройке

В Курганской области бюджетники провели субботник в здании строящегося центра

Бюджетники на объекте КОЦ устроили субботник (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работники бюджетных организаций Звериноголовского округа засыпали грунтом подвальное помещение культурно-оздоровительного комплекса (КОЦ) во время субботника, на который пришли добровольно. Об этом URA.RU сообщили в администрации Звериноголовского округа в ответ на запрос агентства.

«В здании культурно-оздоровительного центра проводился субботник, где сотрудники бюджетных учреждений принимали участие. Сотрудники наводили порядок в здании. Рабочий инвентарь предоставлялся, субботник проводился добровольно», — говорится в ответе администрации Звериноголовского округа.

Власти округа уточнили, что строительство КОЦ в селе Звериноголовское проводилось в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей госэкспертизу 28.01.2013 года (№45-1-5-006-13). В настоящее время ведется работа с Росреестром по постановке объекта на кадастровый учет. Планируемую дату открытия КОЦ — не уточнили.

Ранее URA.RU писало, что в селе Звериноголовское бюджетники вместо строителей засыпают грунтом подвальное (цокольное) помещение строящегося культурно-оздоровительного комплекса. Работники пожаловались, что им не предоставили инвентарь и трудятся они за спасибо. Житель села прислал URA.RU фотографии, отметив, что они были сняты в середине недели в дневное время. КОЦ в селе Звериноголовское на 300 мест строится с участием федерального финансирования. Планировалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2020 году, но к этому времени объект не был готов. Инсайдеры считают, что из-за срыва сдачи КОЦ в разное время уволились двое руководителей района — Михаил Шейгец и Олег Курочкин.

В администрации Звериноголовского округа сообщили, что бюджетники села участвовали в субботнике в здании культурно-оздоровительного центра. Объект должны были сдать в 2020 году. Дата открытия КОЦ не уточняется фото: читатель URA.RU