20 февраля 2023

В Курганской области бюджетники вместо рабочих таскают грунт на стройке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Буровые работы в сквере у театра Драмы. Октябрьская площадь. Екатеринбург, бурение, рабочий с лопатой, разведка грунта
Бюджетники заняты на земляных работах в КОЦ села Звериноголовское (фото из архива) Фото:

В Звериноголовском округе Курганской области на стройке культурно-оздоровительного центра работают сотрудники бюджетных организаций. Они засыпают грунтом подвальное помещение, рассказал URA.RU читатель из села Звериноголовское.

«Работники бюджетных учреждений вместо рабочих засыпают грунтом подвальное помещение строящегося культурно-оздоровительного центра (КОЦ) в селе Звериноголовское. Это сотрудники учебных заведений, администрации, спортивные тренеры. Администрация им даже инструменты не предоставила. Землю таскают в приспособленном под носилки жестяном корыте, к которому палки привязаны. Работают за спасибо несколько месяцев», — рассказал житель села Звериноголовское.

По информации источника из администрации округа, регион выделил 500 тысяч рублей на устранение недочетов, допущенных при строительстве КОЦ (укрепление фундамента). Предполагаемая дата открытия объекта — март 2023 года. URA.RU направило запрос в администрацию Звериноголовского округа с просьбой прокомментировать информацию. В приемной и. о. главы округа сообщили, что запрос получен, когда будет дан ответ — не уточнили. И.о. главы Марина Панкратова 20 февраля находилась в Кургане, а 21 февраля была занята на совещании.

Ранее URA.RU писало, что в 2019 году Курганская область получила федеральную субсидию для строительства культурно-оздоровительного центра в селе Звериноголовском на 300 мест. Планировалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2020 году. Однако к этому времени объект не был готов. Как считают инсайдеры, из-за срыва сдачи КОЦ уволились двое руководителей района. В июне 2020 глава Звериноголовского района Михаил Шейгец досрочно ушел в отставку, в декабре 2022 года заявление о сложении полномочий написал глава Олег Курочкин.

В селе Звериноголовском бюджетники засыпают грунтом подвал строящегося культурно-оздоровительного центра. Инструмент сделали своими руками
Среди рабочих: работники котельной, администрации, учебных заведений, спортивные тренеры. Вознаграждение за работу на объекте они не получали
Работы на объекте КОЦ села Звериноголовского еще много. Без инструментов работать непросто
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В Звериноголовском округе Курганской области на стройке культурно-оздоровительного центра работают сотрудники бюджетных организаций. Они засыпают грунтом подвальное помещение, рассказал URA.RU читатель из села Звериноголовское. «Работники бюджетных учреждений вместо рабочих засыпают грунтом подвальное помещение строящегося культурно-оздоровительного центра (КОЦ) в селе Звериноголовское. Это сотрудники учебных заведений, администрации, спортивные тренеры. Администрация им даже инструменты не предоставила. Землю таскают в приспособленном под носилки жестяном корыте, к которому палки привязаны. Работают за спасибо несколько месяцев», — рассказал житель села Звериноголовское. По информации источника из администрации округа, регион выделил 500 тысяч рублей на устранение недочетов, допущенных при строительстве КОЦ (укрепление фундамента). Предполагаемая дата открытия объекта — март 2023 года. URA.RU направило запрос в администрацию Звериноголовского округа с просьбой прокомментировать информацию. В приемной и. о. главы округа сообщили, что запрос получен, когда будет дан ответ — не уточнили. И.о. главы Марина Панкратова 20 февраля находилась в Кургане, а 21 февраля была занята на совещании. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году Курганская область получила федеральную субсидию для строительства культурно-оздоровительного центра в селе Звериноголовском на 300 мест. Планировалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2020 году. Однако к этому времени объект не был готов. Как считают инсайдеры, из-за срыва сдачи КОЦ уволились двое руководителей района. В июне 2020 глава Звериноголовского района Михаил Шейгец досрочно ушел в отставку, в декабре 2022 года заявление о сложении полномочий написал глава Олег Курочкин.
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