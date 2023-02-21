Прокурор Курганской области собрал у себя высокопоставленных чиновников и силовиков. Фото

22 февраля 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

В Кургане чиновники и силовики отмечают 80-летие областной прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Курганской области Андрей Назаров собрал чиновников и силовиков региона на юбилее ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте областной думы. «Торжественное мероприятие прошло 22 февраля в здании прокуратуры Курганской области. Сотрудников ведомства поздравили председатель областной Думы Дмитрий Фролов, заместитель губернатора Константин Ермаков, главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин», — указано на сайте облдумы. Сообщается, что на юбилее также присутствовал председатель Курганского областного суда Андрей Роот. По информации с сайта прокуратуры, ведомство было создано 11 февраля 1943 года по приказу прокурора СССР Бочкова. «Тогда в состав вошли две городских, одна сельская и 31 районная прокуратуры, в том числе Галкинская, Лопатинская, Мехонская, Мостовская, Ольховская, Уксянская, Усть-Уйская и Чашинская», — поясняется на сайте ведомства. На праздновании юбилея также подвели итог работы за 2022 год. Сообщается, что сотрудники курганской прокуратуры нашли десятки тысяч нарушений законов РФ в регионе. Всего возбудили больше 180 уголовных дел. Сотрудники прокуратуры рассказали о том, что работа в сфере трудового законодательства совершенствуется. «По итогам 2022 погашены долги по зарплате в размере, превышающем 27 миллионов рублей. С другой стороны, защищаем и права предпринимателей, бизнеса. Погашено 85 миллионов рублей задолженности по выполненным контрактам», — добавили в прокуратуре. Курганские VIP собрались на юбилее областной прокуратуры Фото: сайт Курганской областной Думы Прокуратура Курганской области отмечает 80 лет со дня основания Фото: сайт Курганской областной Думы Курганская прокуратура на своем юбилее подвела итоги работ за 2022 год Фото: сайт Курганской областной Думы Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокурор Курганской области Андрей Назаров собрал чиновников и силовиков региона на юбилее ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте областной думы. «Торжественное мероприятие прошло 22 февраля в здании прокуратуры Курганской области. Сотрудников ведомства поздравили председатель областной Думы Дмитрий Фролов, заместитель губернатора Константин Ермаков, главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин», — указано на сайте облдумы. Сообщается, что на юбилее также присутствовал председатель Курганского областного суда Андрей Роот. По информации с сайта прокуратуры, ведомство было создано 11 февраля 1943 года по приказу прокурора СССР Бочкова. «Тогда в состав вошли две городских, одна сельская и 31 районная прокуратуры, в том числе Галкинская, Лопатинская, Мехонская, Мостовская, Ольховская, Уксянская, Усть-Уйская и Чашинская», — поясняется на сайте ведомства. На праздновании юбилея также подвели итог работы за 2022 год. Сообщается, что сотрудники курганской прокуратуры нашли десятки тысяч нарушений законов РФ в регионе. Всего возбудили больше 180 уголовных дел. Сотрудники прокуратуры рассказали о том, что работа в сфере трудового законодательства совершенствуется. «По итогам 2022 погашены долги по зарплате в размере, превышающем 27 миллионов рублей. С другой стороны, защищаем и права предпринимателей, бизнеса. Погашено 85 миллионов рублей задолженности по выполненным контрактам», — добавили в прокуратуре.