США рискуют потерять порядка 90% от своего ядерного потенциала, поскольку у большинства боеголовок истекает срок годности, а производство новых американцы наладить не могут. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
«Мы ударили американцев под дых. Они не могут производить плутониевые сердечники для ядерных боеголовок и не готовы к новой гонке ядерных вооружений. У них истекает срок годности 3 800 ядерных боеголовок, возраст их от 30 до 40 лет. А максимальный срок службы установлен в 45 лет с момента изготовления. 3800 боеголовок — это практически весь их арсенал. 90%, скажем, ядерного арсенала не боеготово, не боеспособно. Америку можно просто взять за бесплатно. Высаживать там десант и вперед. Ближайшие пять лет они могут лишиться всего своего ядерного арсенала. А это единственное средство сдерживания. А у нас то все в порядке», — сказал Владимир Прохватилов.
По его словам, в Вашингтоне хотели сдержать развитие российской ядерной отрасли. «Они в этом году несколько раз просили нас возобновить переговоры по СНВ-4 (Договора о стратегических наступательных вооружениях). Видимо, хотели, чтобы мы снизили наши планы по модернизации ядерной отрасли. Потому что их собственные планы провалились. Вот Путин нанес такой удар», — отметил военный аналитик.
Эксперт добавил, что предприятия, которые обеспечивали Штаты этим оружием устарели или закрылись.«(Экс-президент США Дональд) Трамп в 2019 году поручил возобновить производство ядерных боеголовок. Уже в январе этого года замминистра энергетики, отвечающая за ядерную безопасность, Джилл Хруби сказала, что план по налаживанию производства к 2030 году недостижим. Она подчеркнула, что многие производственные мощности атрофировались, устарели или полностью исчезли за последние 30 лет», — объяснил эксперт.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ приостанавливает договор с США о Стратегических наступательных вооружениях. Госдума единогласно поддержала это решение. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что Россия вернется к договору, когда Штаты и НАТО не будут посягать на ее безопасность.
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