Свердловскую ОПГ обвинили в пособничестве в убийстве Дугиной

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Свердловская ОПГ помогла Наталье Вовк попасть в Россию на автомобиле Фото:
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В Арамиле (Свердловская область) Александр Сучков совместно с соучастниками из организованной преступной группировки (ОПГ) изготовил шаблон свидетельства о регистрации Mini Cooper, на котором в Россию попала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В Арамиле Александр Сучков, действуя согласованно с соучастниками, изготовил электронный шаблон официального документа Украины — свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль „Мини Купер“, который по электронной почте направил Андрею Кузнецову», — рассказали в пресс-службе ведомства. Кузнецов распечатал шаблон на официальном бланке регистрации автомобилей, что помогло предполагаемой убийце Дугиной попасть в РФ.

Теперь Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Сучкова и Кузнецова. Мужчины объединились в ОПГ в 2017 году, и на протяжении пяти лет занимались изготовлением и сбытом поддельных документов.

Убийство журналистки Дарьи Дугиной произошло ночью 21 августа. В ходе расследования ФСБ установило, что украинка Наталья Вовк установила взрывное устройство под автомобиль российской журналистки. Также агентство рассказывало, что Вовк связывают с украинскими спецслужбами. Помимо этого украинка попала в РФ с помощью поддельного паспорта из Казахстана.

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В Арамиле (Свердловская область) Александр Сучков совместно с соучастниками из организованной преступной группировки (ОПГ) изготовил шаблон свидетельства о регистрации Mini Cooper, на котором в Россию попала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «В Арамиле Александр Сучков, действуя согласованно с соучастниками, изготовил электронный шаблон официального документа Украины — свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль „Мини Купер“, который по электронной почте направил Андрею Кузнецову», — рассказали в пресс-службе ведомства. Кузнецов распечатал шаблон на официальном бланке регистрации автомобилей, что помогло предполагаемой убийце Дугиной попасть в РФ. Теперь Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Сучкова и Кузнецова. Мужчины объединились в ОПГ в 2017 году, и на протяжении пяти лет занимались изготовлением и сбытом поддельных документов. Убийство журналистки Дарьи Дугиной произошло ночью 21 августа. В ходе расследования ФСБ установило, что украинка Наталья Вовк установила взрывное устройство под автомобиль российской журналистки. Также агентство рассказывало, что Вовк связывают с украинскими спецслужбами. Помимо этого украинка попала в РФ с помощью поддельного паспорта из Казахстана.
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