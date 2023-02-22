Свердловскую ОПГ обвинили в пособничестве в убийстве Дугиной

Свердловская ОПГ помогла Наталье Вовк попасть в Россию на автомобиле Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

В Арамиле (Свердловская область) Александр Сучков совместно с соучастниками из организованной преступной группировки (ОПГ) изготовил шаблон свидетельства о регистрации Mini Cooper, на котором в Россию попала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В Арамиле Александр Сучков, действуя согласованно с соучастниками, изготовил электронный шаблон официального документа Украины — свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль „Мини Купер“, который по электронной почте направил Андрею Кузнецову», — рассказали в пресс-службе ведомства. Кузнецов распечатал шаблон на официальном бланке регистрации автомобилей, что помогло предполагаемой убийце Дугиной попасть в РФ.

Теперь Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Сучкова и Кузнецова. Мужчины объединились в ОПГ в 2017 году, и на протяжении пяти лет занимались изготовлением и сбытом поддельных документов.

Убийство журналистки Дарьи Дугиной произошло ночью 21 августа. В ходе расследования ФСБ установило, что украинка Наталья Вовк установила взрывное устройство под автомобиль российской журналистки. Также агентство рассказывало, что Вовк связывают с украинскими спецслужбами. Помимо этого украинка попала в РФ с помощью поддельного паспорта из Казахстана.