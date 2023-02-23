Курганцев приглашают работать на заводе в Перми за 125 000 рублей

Жителей Курганской области приглашают работать вахтовым методом на приборостроительном производстве в Перми. Слесарям механосборочных работ готовы платить зарплату до 125 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.
«В связи с увеличением объем работ требуется слесарь механосборочных работ на приборостроительное производство в город Пермь. Вахтовый метод. График работы: 6/1 по 12 часов. Заработная плата от 125 000 рублей», — указано в объявлении. Соискателю необходимо иметь подтвержденную квалификацию, разряд не ниже четвертого и опыт работы с мелкими деталями.
Работник должен будет проводить слесарную обработку, устранять следы обработки после оборудования с ЧПУ, контролировать изготовленные детали мерительным инструментом. Также ему необходимо будет сдавать продукции ОТК (отдел технологического контроля) и военному представителю.
Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работать на птицефабрике в Свердловской области за 120 тысяч рублей. Вахтовикам необходимо будет ловить птиц. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» проводит вербовку новых сотрудников на выездных собеседованиях в Кетовском округе.
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