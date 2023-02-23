Военный обозреватель Алехин раскрыл, какую помощь России может оказать Китай

Военный обозреватель Алехин призвал не ждать самолетов и танков от Китая

23 февраля 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Китай может помочь России с технологиями, считает Геннадий Алехин Фото: Анна Майорова © URA.RU Помощь от Китая России может заключаться не в военной технике, а в поставке необходимой электроники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Китай наш стратегический партнер. Во время встреч, телефонных переговоров наверняка обсуждается вопросы, связанные со специальной операцией и в тех или иных аспектах касательно помощи. Она не может быть чисто военной, заключаться в предоставлении танков и самолетов. Если она идет, на мой взгляд, то это связано с технологиями. Возможно, оказывается помощь по электронике», — сказал Геннадий Алехин. Он подчеркнул, что не принято заранее говорить о подготовке каких-либо поставок. «То что окажет нам помощь Китай или нет — это дело исключительно России и Китая. Поэтому не стоит слушать заявления об этом западных политиков. Если какая-то помощь будет оказана, и если мы действительно будем в чем-то нуждаться, то об этом будет официально сообщено. Но о таких вещах обычно не говорят заранее, а говорят только по факту», — отметил военный обозреватель. Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову сохранять дружбу между двумя странами на любом посту. Глава правящей партии и председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. На Западе же опасаются союза РФ и КНР. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что для Китая могут наступить серьезные последствия, в случае оказания той или иной помощи Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощь от Китая России может заключаться не в военной технике, а в поставке необходимой электроники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Китай наш стратегический партнер. Во время встреч, телефонных переговоров наверняка обсуждается вопросы, связанные со специальной операцией и в тех или иных аспектах касательно помощи. Она не может быть чисто военной, заключаться в предоставлении танков и самолетов. Если она идет, на мой взгляд, то это связано с технологиями. Возможно, оказывается помощь по электронике», — сказал Геннадий Алехин. Он подчеркнул, что не принято заранее говорить о подготовке каких-либо поставок. «То что окажет нам помощь Китай или нет — это дело исключительно России и Китая. Поэтому не стоит слушать заявления об этом западных политиков. Если какая-то помощь будет оказана, и если мы действительно будем в чем-то нуждаться, то об этом будет официально сообщено. Но о таких вещах обычно не говорят заранее, а говорят только по факту», — отметил военный обозреватель. Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову сохранять дружбу между двумя странами на любом посту. Глава правящей партии и председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. На Западе же опасаются союза РФ и КНР. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что для Китая могут наступить серьезные последствия, в случае оказания той или иной помощи Москве.