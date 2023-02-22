Курганцы отправили для военных из зоны спецоперации нарды в честь Дня защитника Отечества. Подарок на 23 февраля передали основателю «Ресторанчика для наших» Сергею Скрипкину, который создал его на границе с Украиной для оказания помощи военнослужащим. Об этом в соцсети сообщила волонтер Юлия.
«Добрый день, дорогие россияне! Такой подарок мне прислали из Кургана. Вот такие нарды — просто бомба. Спасибо! Просто нереально классный подарок. Спасибо Вам огромное!», — обратился на видео Скрипкин.
Вместе с подарком была записка. В ней было написано: «Бате (так называют Сергея Скрипкина — прим. ред.). На 23 февраля! Отвлекайся сам и давай поиграть парням. С любовью, Курган».
Ранее URA.RU писало, что военного из Курганской накормили пловом на границе с Украиной. Ужин для бойца был организован «Ресторанчиком для наших», который располагается в Белгородской области. Там собрались волонтеры, чтобы помогать бойцам, участвующим в зоне боевых действий в Донбассе.
О начале военной спецоперации ВС РФ стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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