Курганцы отправили нарды военным из зоны СВО. Видео

23 февраля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Военным из зоны СВО отправили нарды из Кургана (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганцы отправили для военных из зоны спецоперации нарды в честь Дня защитника Отечества. Подарок на 23 февраля передали основателю «Ресторанчика для наших» Сергею Скрипкину, который создал его на границе с Украиной для оказания помощи военнослужащим. Об этом в соцсети сообщила волонтер Юлия. «Добрый день, дорогие россияне! Такой подарок мне прислали из Кургана. Вот такие нарды — просто бомба. Спасибо! Просто нереально классный подарок. Спасибо Вам огромное!», — обратился на видео Скрипкин. Вместе с подарком была записка. В ней было написано: «Бате (так называют Сергея Скрипкина — прим. ред.). На 23 февраля! Отвлекайся сам и давай поиграть парням. С любовью, Курган». Ранее URA.RU писало, что военного из Курганской накормили пловом на границе с Украиной. Ужин для бойца был организован «Ресторанчиком для наших», который располагается в Белгородской области. Там собрались волонтеры, чтобы помогать бойцам, участвующим в зоне боевых действий в Донбассе. О начале военной спецоперации ВС РФ стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Курганцы отправили для военных из зоны спецоперации нарды в честь Дня защитника Отечества. Подарок на 23 февраля передали основателю «Ресторанчика для наших» Сергею Скрипкину, который создал его на границе с Украиной для оказания помощи военнослужащим. Об этом в соцсети сообщила волонтер Юлия. «Добрый день, дорогие россияне! Такой подарок мне прислали из Кургана. Вот такие нарды — просто бомба. Спасибо! Просто нереально классный подарок. Спасибо Вам огромное!», — обратился на видео Скрипкин. Вместе с подарком была записка. В ней было написано: «Бате (так называют Сергея Скрипкина — прим. ред.). На 23 февраля! Отвлекайся сам и давай поиграть парням. С любовью, Курган». Ранее URA.RU писало, что военного из Курганской накормили пловом на границе с Украиной. Ужин для бойца был организован «Ресторанчиком для наших», который располагается в Белгородской области. Там собрались волонтеры, чтобы помогать бойцам, участвующим в зоне боевых действий в Донбассе. О начале военной спецоперации ВС РФ стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.