10 ноября 2022

Курганского бойца из зоны СВО накормили пловом на границе с Украиной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , плов, казан, еда, пластиковая посуда
Курганского бойца из зоны СВО накормили пловом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойца из Курганской области, участвующего в боевых действиях в Донбассе, накормили пловом и супом на границе с Украиной. Его и других солдат угощали волонтеры из Белгородской области, которые приехали помогать военным из зоны спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале «Ресторанчик „Для наших“ ZVO».

«У нас в гостях снова наши бойцы. Наши самые отважные защитники. Россияне вы все посмотрели, все рассмотрели руки своих героев? Вы откуда у нас боец?» — сказал волонтер. «Я из Курганской области, меня зовут Василий», — ответил военный. «А как вас дома называют?» — переспросила женщина на видео. «Дома называют Васильком», — добавил боец.

Позже курганец в комментариях под постом с видео написал, что он первый раз посетил «Ресторанчик „Для наших“ ZVO» и поблагодарил за прием. «Спасибо всем за такой радушный прием, очень вкусный обед, по-домашнему. Всем огромное спасибо за поддержку», — сказал военнослужащий.

Ранее URA.RU писало, что уральский боец из Херсона пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. Кроме того, он рассказал о захвате украинских танков и дронов, а также дал советы мобилизованным по выживанию в бою.

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Бойца из Курганской области, участвующего в боевых действиях в Донбассе, накормили пловом и супом на границе с Украиной. Его и других солдат угощали волонтеры из Белгородской области, которые приехали помогать военным из зоны спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале «Ресторанчик „Для наших“ ZVO». «У нас в гостях снова наши бойцы. Наши самые отважные защитники. Россияне вы все посмотрели, все рассмотрели руки своих героев? Вы откуда у нас боец?» — сказал волонтер. «Я из Курганской области, меня зовут Василий», — ответил военный. «А как вас дома называют?» — переспросила женщина на видео. «Дома называют Васильком», — добавил боец. Позже курганец в комментариях под постом с видео написал, что он первый раз посетил «Ресторанчик „Для наших“ ZVO» и поблагодарил за прием. «Спасибо всем за такой радушный прием, очень вкусный обед, по-домашнему. Всем огромное спасибо за поддержку», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что уральский боец из Херсона пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. Кроме того, он рассказал о захвате украинских танков и дронов, а также дал советы мобилизованным по выживанию в бою.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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