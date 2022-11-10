Курганского бойца из зоны СВО накормили пловом на границе с Украиной. Видео

11 ноября 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

Курганского бойца из зоны СВО накормили пловом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойца из Курганской области, участвующего в боевых действиях в Донбассе, накормили пловом и супом на границе с Украиной. Его и других солдат угощали волонтеры из Белгородской области, которые приехали помогать военным из зоны спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале «Ресторанчик „Для наших“ ZVO». «У нас в гостях снова наши бойцы. Наши самые отважные защитники. Россияне вы все посмотрели, все рассмотрели руки своих героев? Вы откуда у нас боец?» — сказал волонтер. «Я из Курганской области, меня зовут Василий», — ответил военный. «А как вас дома называют?» — переспросила женщина на видео. «Дома называют Васильком», — добавил боец. Позже курганец в комментариях под постом с видео написал, что он первый раз посетил «Ресторанчик „Для наших“ ZVO» и поблагодарил за прием. «Спасибо всем за такой радушный прием, очень вкусный обед, по-домашнему. Всем огромное спасибо за поддержку», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что уральский боец из Херсона пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. Кроме того, он рассказал о захвате украинских танков и дронов, а также дал советы мобилизованным по выживанию в бою.

Бойца из Курганской области, участвующего в боевых действиях в Донбассе, накормили пловом и супом на границе с Украиной. Его и других солдат угощали волонтеры из Белгородской области, которые приехали помогать военным из зоны спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале «Ресторанчик „Для наших“ ZVO». «У нас в гостях снова наши бойцы. Наши самые отважные защитники. Россияне вы все посмотрели, все рассмотрели руки своих героев? Вы откуда у нас боец?» — сказал волонтер. «Я из Курганской области, меня зовут Василий», — ответил военный. «А как вас дома называют?» — переспросила женщина на видео. «Дома называют Васильком», — добавил боец. Позже курганец в комментариях под постом с видео написал, что он первый раз посетил «Ресторанчик „Для наших“ ZVO» и поблагодарил за прием. «Спасибо всем за такой радушный прием, очень вкусный обед, по-домашнему. Всем огромное спасибо за поддержку», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что уральский боец из Херсона пообещал очистить Украину и русские земли от фашизма. Кроме того, он рассказал о захвате украинских танков и дронов, а также дал советы мобилизованным по выживанию в бою.