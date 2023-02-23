Baza: в Крыму подорвали часть железной дороги

23 февраля 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

В результате взрыва повреждена часть железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Крыму подорвали часть железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь». Об этом сообщает telegram-канал Baza. В результате взрыва повреждена часть железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь», в районе села Почтовое. Сообщается, что из-за повреждений движение на ветке остановили. Всего было задержано три состава, а именно: поезд Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами и два пригородных электропоезда. В октябре на Крымском мосту произошел взрыв, пять человек погибли. Президент России Владимир Путин заявлял, что теракт устроили украинские спецслужбы. В настоящее время ремонт моста завершился раньше, чем планировалось, автомобильное движение открыто полностью. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по полуострову.

В Крыму подорвали часть железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь». Об этом сообщает telegram-канал Baza. В результате взрыва повреждена часть железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь», в районе села Почтовое. Сообщается, что из-за повреждений движение на ветке остановили. Всего было задержано три состава, а именно: поезд Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами и два пригородных электропоезда. В октябре на Крымском мосту произошел взрыв, пять человек погибли. Президент России Владимир Путин заявлял, что теракт устроили украинские спецслужбы. В настоящее время ремонт моста завершился раньше, чем планировалось, автомобильное движение открыто полностью. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по полуострову.