Baza: в Крыму подорвали часть железной дороги

В Крыму подорвали часть железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь». Об этом сообщает telegram-канал Baza.
В результате взрыва повреждена часть железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь», в районе села Почтовое. Сообщается, что из-за повреждений движение на ветке остановили. Всего было задержано три состава, а именно: поезд Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами и два пригородных электропоезда.
В октябре на Крымском мосту произошел взрыв, пять человек погибли. Президент России Владимир Путин заявлял, что теракт устроили украинские спецслужбы. В настоящее время ремонт моста завершился раньше, чем планировалось, автомобильное движение открыто полностью. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по полуострову.
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