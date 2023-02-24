WSJ: европейские государства нашли способ помирить Россию и Украину

WSJ: Британия, ФРГ и Франция готовы заключить соглашение между Украиной и НАТО после СВО

24 февраля 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Представители трех государств нашли способ помирить Россию и Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия, ФРГ и Франция намерены заключить соглашение между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с РФ. Об этом написали журналисты Боян Панчевски и Лоуренс Норман для американской газеты. «Германия, Франция и Великобритания рассматривают укрепление связей между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией, об этом заявили представители правительств трех стран», — написано в статье под названием «Крупнейшие европейские члены НАТО подписали оборонный пакт с Украиной», опубликованной в статье издания The Wall Street Journal . «Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения, чтобы предоставить Украине гораздо более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания [спецоперации]. Он сказал, что план должен быть включен в повестку дня ежегодного совещания Организации Североатлантического договора в июле. Париж и Берлин также поддержали эту инициативу, и все три правительства видят в ней способ укрепить доверие к Украине и дать правительству стимул начать переговоры с Россией», — написано в статье. Ранее представители Министерства иностранных дел Китая 24 февраля предложили мирный план по разрешению конфликта на Украине. В нем было расписано 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский похвалил мирный план. Депутат Верховной Рады Арахамия не одобрил содержание документа, назвав позицию КНР «неприемлемой». Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британия, ФРГ и Франция намерены заключить соглашение между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с РФ. Об этом написали журналисты Боян Панчевски и Лоуренс Норман для американской газеты. «Германия, Франция и Великобритания рассматривают укрепление связей между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией, об этом заявили представители правительств трех стран», — написано в статье под названием «Крупнейшие европейские члены НАТО подписали оборонный пакт с Украиной», опубликованной в статье издания The Wall Street Journal. «Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения, чтобы предоставить Украине гораздо более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания [спецоперации]. Он сказал, что план должен быть включен в повестку дня ежегодного совещания Организации Североатлантического договора в июле. Париж и Берлин также поддержали эту инициативу, и все три правительства видят в ней способ укрепить доверие к Украине и дать правительству стимул начать переговоры с Россией», — написано в статье. Ранее представители Министерства иностранных дел Китая 24 февраля предложили мирный план по разрешению конфликта на Украине. В нем было расписано 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский похвалил мирный план. Депутат Верховной Рады Арахамия не одобрил содержание документа, назвав позицию КНР «неприемлемой». Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации.