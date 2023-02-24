Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Дубово-Васильевку северо-западнее Артемовска

24 февраля 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов отметил, что продолжается зачистка поселка Ягодное Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Дубово-Васильевку 24 февраля. Об этом доложил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Дубово-Васильевка наша! Бойцы ЧВК „Вагнер“ освободили Дубово-Васильевку северо-западнее Артемовска (Бахмута). Продолжается зачистка поселка Ягодное. Дубово-Васильевка находится на 2,5 км западнее ранее освобожденной сегодня Берховки. Сегодня, слава Богу, результативный день», — написал Владимир Рогов в telegram-канале . Ранее военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка. Вся территория села оказалась под контролем вагнеровцев. Известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала спецоперации потеряли в боях с бойцами ЧВК «Вагнер» около 110 тысяч человек.

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Дубово-Васильевку 24 февраля. Об этом доложил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Дубово-Васильевка наша! Бойцы ЧВК „Вагнер“ освободили Дубово-Васильевку северо-западнее Артемовска (Бахмута). Продолжается зачистка поселка Ягодное. Дубово-Васильевка находится на 2,5 км западнее ранее освобожденной сегодня Берховки. Сегодня, слава Богу, результативный день», — написал Владимир Рогов в telegram-канале. Ранее военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка. Вся территория села оказалась под контролем вагнеровцев. Известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала спецоперации потеряли в боях с бойцами ЧВК «Вагнер» около 110 тысяч человек.