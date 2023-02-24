Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Дубово-Васильевку 24 февраля. Об этом доложил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Дубово-Васильевка наша! Бойцы ЧВК „Вагнер“ освободили Дубово-Васильевку северо-западнее Артемовска (Бахмута). Продолжается зачистка поселка Ягодное. Дубово-Васильевка находится на 2,5 км западнее ранее освобожденной сегодня Берховки. Сегодня, слава Богу, результативный день», — написал Владимир Рогов в
Ранее военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка. Вся территория села оказалась под контролем вагнеровцев. Известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала спецоперации потеряли в боях с бойцами ЧВК «Вагнер» около 110 тысяч человек.
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