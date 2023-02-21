Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» убили 110 тысяч украинских солдат

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ВСУ терпит большие потери в боях с ЧВК «Вагнер», заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала спецоперации потеряли в боях с бойцами ЧВК «Вагнер» около 110 тысяч человек. Об этом рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК „Вагнер“, с начала СВО потеряли в боях с нами около 100-110 тысяч человек», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Также он опроверг сообщения, что его частная военная компания потеряла с начала спецоперации на Украине около 30 тысяч бойцов.

Ранее боец ЧВК «Вагнер», Герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос» рассказал, что в Соледаре украинская армия потеряла в семь раз больше солдат, чем армия РФ. В Минобороны России заявили, что за последние сутки на донецком направлении ВСУ потеряли более 170 человек, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала спецоперации потеряли в боях с бойцами ЧВК «Вагнер» около 110 тысяч человек. Об этом рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК „Вагнер“, с начала СВО потеряли в боях с нами около 100-110 тысяч человек», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Также он опроверг сообщения, что его частная военная компания потеряла с начала спецоперации на Украине около 30 тысяч бойцов. Ранее боец ЧВК «Вагнер», Герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос» рассказал, что в Соледаре украинская армия потеряла в семь раз больше солдат, чем армия РФ. В Минобороны России заявили, что за последние сутки на донецком направлении ВСУ потеряли более 170 человек, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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