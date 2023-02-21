Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» убили 110 тысяч украинских солдат

21 февраля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

ВСУ терпит большие потери в боях с ЧВК «Вагнер», заявил Евгений Пригожин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала спецоперации потеряли в боях с бойцами ЧВК «Вагнер» около 110 тысяч человек. Об этом рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК „Вагнер“, с начала СВО потеряли в боях с нами около 100-110 тысяч человек», — передает слова Пригожина его пресс-служба . Также он опроверг сообщения, что его частная военная компания потеряла с начала спецоперации на Украине около 30 тысяч бойцов. Ранее боец ЧВК «Вагнер», Герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос» рассказал, что в Соледаре украинская армия потеряла в семь раз больше солдат, чем армия РФ. В Минобороны России заявили, что за последние сутки на донецком направлении ВСУ потеряли более 170 человек, передает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала спецоперации потеряли в боях с бойцами ЧВК «Вагнер» около 110 тысяч человек. Об этом рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК „Вагнер“, с начала СВО потеряли в боях с нами около 100-110 тысяч человек», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Также он опроверг сообщения, что его частная военная компания потеряла с начала спецоперации на Украине около 30 тысяч бойцов. Ранее боец ЧВК «Вагнер», Герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос» рассказал, что в Соледаре украинская армия потеряла в семь раз больше солдат, чем армия РФ. В Минобороны России заявили, что за последние сутки на донецком направлении ВСУ потеряли более 170 человек, передает RT.