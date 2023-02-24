Зеленский раскрыл важное условие окончания спецоперации

Зеленский: конфликт с Россией окончится с принятием украинской формулы мира

25 февраля 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский: к фиксации окончания боев Киев перейдет только после принятия формулы мира Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если будут соблюдены все пункты выведенной президентом Украины Владимировом Зеленским «формулы мира», можно будет зафиксировать окончание конфликта с Россией. С таким заявлением выступил сам украинский лидер. «Украина презентовала „формулу мира“, там шаг за шагом, как мы видим… Если это будет выполнятся, мы дойдем до дипломатической фиксации окончания этого [конфликта с Россией]. Но до этого момента нужно выполнить все пункты», — сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции для СМИ. Ранее глава Украины говорил о том, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. В годовщину спецоперации представители Министерства иностранных дел Китая предложили свой план по достижению мира на Украине. Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия назвал предложенный план неприемлемым. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация, а Китай всего-навсего показал свои мысли по поводу этого.

Если будут соблюдены все пункты выведенной президентом Украины Владимировом Зеленским «формулы мира», можно будет зафиксировать окончание конфликта с Россией. С таким заявлением выступил сам украинский лидер. «Украина презентовала „формулу мира“, там шаг за шагом, как мы видим… Если это будет выполнятся, мы дойдем до дипломатической фиксации окончания этого [конфликта с Россией]. Но до этого момента нужно выполнить все пункты», — сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции для СМИ. Ранее глава Украины говорил о том, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. В годовщину спецоперации представители Министерства иностранных дел Китая предложили свой план по достижению мира на Украине. Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия назвал предложенный план неприемлемым. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация, а Китай всего-навсего показал свои мысли по поводу этого.