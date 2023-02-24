Кулеба: Киев не согласен с одним пунктом мирного плана Китая

25 февраля 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Кулеба заявил, что Киев не готов отказаться от односторонних санкций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти нашли как минимум один пункт в мирном плане Китая, который их полностью не устраивает. При этом весь документ еще не изучен, но кажется им «интересным», о чем рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Есть по крайней мере один элемент, с которым мы не согласны — об „односторонних санкциях“. Мы считаем, что санкции — важный инструмент. Но в целом это интересный документ. Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы», — передает слова Кулебы издание «Украинская правда». При этом он уточнил, что в любом случае предложения должны учитывать резолюцию Генассамблеи ООН от 23 февраля. Это решение подразумевает возмещение полученного в ходе СВО ущерба Украине. Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже отверг его, так как считает, что Китай не вызывает большого доверия. Представители Госдепартамента США также скептически отнеслись к предложению, о чем сообщает RT. При этом в КНР призвали прежде тщательно изучить предложение, а не подвергать его критике.

Украинские власти нашли как минимум один пункт в мирном плане Китая, который их полностью не устраивает. При этом весь документ еще не изучен, но кажется им «интересным», о чем рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Есть по крайней мере один элемент, с которым мы не согласны — об „односторонних санкциях“. Мы считаем, что санкции — важный инструмент. Но в целом это интересный документ. Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы», — передает слова Кулебы издание «Украинская правда». При этом он уточнил, что в любом случае предложения должны учитывать резолюцию Генассамблеи ООН от 23 февраля. Это решение подразумевает возмещение полученного в ходе СВО ущерба Украине. Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже отверг его, так как считает, что Китай не вызывает большого доверия. Представители Госдепартамента США также скептически отнеслись к предложению, о чем сообщает RT. При этом в КНР призвали прежде тщательно изучить предложение, а не подвергать его критике.