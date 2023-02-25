Американский журналист разоблачил геополитическую стратегию США

Журналист Вега: США взорвали «Северные потоки», чтобы влиять на Германию
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США намерены продолжать конфликт на Украине любыми способами, заявил Хосе Вега Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Подрыв Вашингтоном «Северных потоков» является частью геополитической стратегии, направленной на то, чтобы Германия продолжала оказывать поддержку Украине в конфликте. Такое заявление сделал американский журналист Хосе Вега.

«Это [подрыв „Северных потоков“] была просто масштабная геополитическая стратегия, призванная обеспечить это [такое положение для ФРГ], а также напомнить, что Германия у нас [у США] на коротком поводке», — сказал Хосе Вега в интервью для telegram-канала RT.

По словам журналиста, после подрыва газопроводов Германия вынуждена полагаться на США. В Вашингтоне же таким образом завили, что они «могут делать все для продолжения конфликта, используя любые средства».

Ранее журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждалось, что теракт на «Северных потоках» был организован Вашингтоном. Позже Херш заявил, что о плане подрыва газопроводов проговорился президент США Джо Байден, рассказав в ходе пресс-конференции о способах их остановки.

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Подрыв Вашингтоном «Северных потоков» является частью геополитической стратегии, направленной на то, чтобы Германия продолжала оказывать поддержку Украине в конфликте. Такое заявление сделал американский журналист Хосе Вега. «Это [подрыв „Северных потоков“] была просто масштабная геополитическая стратегия, призванная обеспечить это [такое положение для ФРГ], а также напомнить, что Германия у нас [у США] на коротком поводке», — сказал Хосе Вега в интервью для telegram-канала RT. По словам журналиста, после подрыва газопроводов Германия вынуждена полагаться на США. В Вашингтоне же таким образом завили, что они «могут делать все для продолжения конфликта, используя любые средства». Ранее журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждалось, что теракт на «Северных потоках» был организован Вашингтоном. Позже Херш заявил, что о плане подрыва газопроводов проговорился президент США Джо Байден, рассказав в ходе пресс-конференции о способах их остановки.
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