Подрыв Вашингтоном «Северных потоков» является частью геополитической стратегии, направленной на то, чтобы Германия продолжала оказывать поддержку Украине в конфликте. Такое заявление сделал американский журналист Хосе Вега.
«Это [подрыв „Северных потоков“] была просто масштабная геополитическая стратегия, призванная обеспечить это [такое положение для ФРГ], а также напомнить, что Германия у нас [у США] на коротком поводке», — сказал Хосе Вега в интервью для telegram-канала RT.
По словам журналиста, после подрыва газопроводов Германия вынуждена полагаться на США. В Вашингтоне же таким образом завили, что они «могут делать все для продолжения конфликта, используя любые средства».
Ранее журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждалось, что теракт на «Северных потоках» был организован Вашингтоном. Позже Херш заявил, что о плане подрыва газопроводов проговорился президент США Джо Байден, рассказав в ходе пресс-конференции о способах их остановки.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!