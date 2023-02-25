Экономист Зубец: Запад давно исчерпал варианты навредить России санкциями

25 февраля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У западных стран больше не осталось эффективных решений по санкциям, которые могут нанести реальный ущерб экономике России, но при этом не навредить им самим. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. «Если говорить о санкциях, которые они могут ввести, то их много. Санкции, которые они могут ввести, и это не навредит им самим — таких не осталось. Они вводят пакеты не для того, чтобы нам навредить. Они вводят пакеты санкций для того, чтобы показать своему собственному населению и обывателям западных стран, что они борются с Россией», — сказал Алексей Зубец. Экономист отметил, что Запад не может отказаться от введения экономических санкций против России. «В какой степени эти санкции повлияли на российскую экономику? И вообще, есть ли какой-то отрицательный эффект. Когда выяснится, что для России западные санкции нанесли меньший ущерб, чем для самого Запада, то у западных обывателей возникнет вопрос: а зачем вообще это было надо?», — добавил эксперт. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о то, что Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. В список вошли 121 физическое и юридическое лицо. Также был запрещен транзит экспортируемых из ЕС товаров. Однако президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен десятым пакетом санкций. Украинский лидер потребовал усилить санкции в отношении атомной промышленности России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У западных стран больше не осталось эффективных решений по санкциям, которые могут нанести реальный ущерб экономике России, но при этом не навредить им самим. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. «Если говорить о санкциях, которые они могут ввести, то их много. Санкции, которые они могут ввести, и это не навредит им самим — таких не осталось. Они вводят пакеты не для того, чтобы нам навредить. Они вводят пакеты санкций для того, чтобы показать своему собственному населению и обывателям западных стран, что они борются с Россией», — сказал Алексей Зубец. Экономист отметил, что Запад не может отказаться от введения экономических санкций против России. «В какой степени эти санкции повлияли на российскую экономику? И вообще, есть ли какой-то отрицательный эффект. Когда выяснится, что для России западные санкции нанесли меньший ущерб, чем для самого Запада, то у западных обывателей возникнет вопрос: а зачем вообще это было надо?», — добавил эксперт. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о то, что Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. В список вошли 121 физическое и юридическое лицо. Также был запрещен транзит экспортируемых из ЕС товаров. Однако президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен десятым пакетом санкций. Украинский лидер потребовал усилить санкции в отношении атомной промышленности России.