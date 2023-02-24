Василий Паршаков проинспектировал строительные площадки в Тазовском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тазовском (ЯНАО) готовятся к вводу два жилых дома на 121 квартиру, школа на 800 мест и здание детской поликлиники. Об этом сообщил глава Тазовского района Василий Паршаков, проинспектировавший строительные объекты.

«Побывал на стройплощадках райцентра, продолжается застройка микрорайона Школьного, здесь появится два дома на 121 квартиру. Активными темпами продолжается строительство школы на 800 мест, в марте будет сдано здание педиатрии», — написал Василий Паршаков в telegram-канале.

Паршаков добавил, что в Тазовском готовятся списки на заселение строящегося дома по улице Маргулова. Строительство школы идет активными темпами, на объекте задействовано 160 человек.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском построят диспансер для больных туберкулезом, рассчитанный на 12 мест. Летом 2022 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил высокие темпы ввода нового жилья в районе.

Василий Паршаков инспектирует строительный объект Фото: telegram-канал Василия Паршакова