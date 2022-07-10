Губернатор ЯНАО подвел итоги поездки по региону

На выходных губернатор совершил две рабочие поездки в отдаленные районы ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Тазовский и Красноселькупский районы. Руководитель региона провел личные встречи с жителями, вручил ключи от новой квартиры, многодетной семье, переезжающей из аварийного жилья, и проинспектировал строительство новой школы и медучреждения, рассказал Дмитрий Артюхов в социальных сетях.

«Набрали высокие темпы строительства в Тазовском районе, возводим сразу 22 жилых дома — столько здесь не строили уже три десятка лет. Рад был вручить ключи от новой четырехкомнатной квартиры семье Вануйто — в ней растут 6 детей, раньше все жили в одной комнате. Строим школу на 800 учеников, она разгрузит действующую, дети смогут учиться в одну смену. Это будет совершенно новый уровень для районной школы. Атриум украсят звезды и планеты, в актовом зале установим первоклассную акустику», — написал на своей страничке во «ВКонтакте» руководитель ЯНАО о поездке в Тазовский.

В Красноселькупском районе Дмитрий Артюхов посетил стройки аварийно-спасательной станции в аэропорте и административного корпуса больницы. Оба объекта, по словам губернатора, сдадут до конца этого года.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО анонсировал строительство двух домов в отдаленном поселении ЯНАО. Их постройка поможет решить проблему аварийного жилья в Красноселькупском районе.