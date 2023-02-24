Евросоюз ввел санкции против свердловских заводов

Евросоюз 25 февраля опубликовал десятый пакет санкций против России. В список попали Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод имени Яламова, Уральский завод гражданской авиации, депутат Госдумы РФ от Свердловской области Зелимхан Муцоев и замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, уроженец Лесного.
«Включить в санкционный список УЗГА, УПЗ, УОМЗ. А также Зелимхана Муцоева и Алексея Херсонцева», — следует из документа, который опубликован на официальном сайте ЕС.
Ранее власти Канады ввели санкции против депутатов Госдумы России от Свердловской области Зелимхана Муцоева, Льва Ковпака и Александра Демина. Также под ограничения попали «Уралвагонзавод» и АО конструкторское бюро «НПО Новатор».
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