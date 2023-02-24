24 февраля 2023

Евросоюз ввел санкции против свердловских заводов

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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, машиностроение, станкостроение, кузница, завод, пресс, цех, металл
В список вошли УЗГА, УПЗ и УОМЗ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз 25 февраля опубликовал десятый пакет санкций против России. В список попали Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод имени Яламова, Уральский завод гражданской авиации, депутат Госдумы РФ от Свердловской области Зелимхан Муцоев и замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, уроженец Лесного.

«Включить в санкционный список УЗГА, УПЗ, УОМЗ. А также Зелимхана Муцоева и Алексея Херсонцева», — следует из документа, который опубликован на официальном сайте ЕС.

Ранее власти Канады ввели санкции против депутатов Госдумы России от Свердловской области Зелимхана Муцоева, Льва Ковпака и Александра Демина. Также под ограничения попали «Уралвагонзавод» и АО конструкторское бюро «НПО Новатор».

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Евросоюз 25 февраля опубликовал десятый пакет санкций против России. В список попали Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод имени Яламова, Уральский завод гражданской авиации, депутат Госдумы РФ от Свердловской области Зелимхан Муцоев и замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, уроженец Лесного. «Включить в санкционный список УЗГА, УПЗ, УОМЗ. А также Зелимхана Муцоева и Алексея Херсонцева», — следует из документа, который опубликован на официальном сайте ЕС. Ранее власти Канады ввели санкции против депутатов Госдумы России от Свердловской области Зелимхана Муцоева, Льва Ковпака и Александра Демина. Также под ограничения попали «Уралвагонзавод» и АО конструкторское бюро «НПО Новатор».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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