Евросоюз ввел санкции против свердловских заводов

В список вошли УЗГА, УПЗ и УОМЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз 25 февраля опубликовал десятый пакет санкций против России. В список попали Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод имени Яламова, Уральский завод гражданской авиации, депутат Госдумы РФ от Свердловской области Зелимхан Муцоев и замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, уроженец Лесного.

«Включить в санкционный список УЗГА, УПЗ, УОМЗ. А также Зелимхана Муцоева и Алексея Херсонцева», — следует из документа, который опубликован на официальном сайте ЕС.

Ранее власти Канады ввели санкции против депутатов Госдумы России от Свердловской области Зелимхана Муцоева, Льва Ковпака и Александра Демина. Также под ограничения попали «Уралвагонзавод» и АО конструкторское бюро «НПО Новатор».