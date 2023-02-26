Жители Канады устроили акции протеста из-за Украины и НАТО

CTV: граждане Канады провели митинг за прекращение поддержки Украины и выход из НАТО

27 февраля 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Митингующие призывают выйти из НАТО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В канадском городе Галифакс прошел митинг против продолжения членства страны в НАТО и поставок вооружения Украине. Об этом сообщили в репортаже с акции протеста, который снял местный телеканал. «Спонсируйте мир, а не войну», — передает телеканал CTV позицию одной из активисток, призвавшую к прекращению спонсорства Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам протестующих, единственным решением являются мирные переговоры. Репортеры при этом обозначили, что присутствующие на митинге вышли с плакатами. «Нет НАТО», — один из главных лозунгов протестов. Одна жительница Канады также заявила, что цель Североатлантического альянса давно перестала заключаться в обороне. «НАТО должен была быть защитой, а не наступлением. Он добровольно трансформировался из-за огромного роста прибыли», — считает женщина. Россия 24 февраля начала проводить на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Западные страны в ответ на это начали оказывать Киеву помощь с оружием, техникой и боеприпасами. Ранее URA.RU сообщало, что граждане Италии и Германии вышли на митинги против продолжения этих поставок. Так, в Риме жители города потребовали восстановить отношения с Россией. При этом в ФРГ жители Берлина увидели аллюзию на Вторую мировую войну, повторение которой они не желают видеть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В канадском городе Галифакс прошел митинг против продолжения членства страны в НАТО и поставок вооружения Украине. Об этом сообщили в репортаже с акции протеста, который снял местный телеканал. «Спонсируйте мир, а не войну», — передает телеканал CTV позицию одной из активисток, призвавшую к прекращению спонсорства Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам протестующих, единственным решением являются мирные переговоры. Репортеры при этом обозначили, что присутствующие на митинге вышли с плакатами. «Нет НАТО», — один из главных лозунгов протестов. Одна жительница Канады также заявила, что цель Североатлантического альянса давно перестала заключаться в обороне. «НАТО должен была быть защитой, а не наступлением. Он добровольно трансформировался из-за огромного роста прибыли», — считает женщина. Россия 24 февраля начала проводить на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Западные страны в ответ на это начали оказывать Киеву помощь с оружием, техникой и боеприпасами. Ранее URA.RU сообщало, что граждане Италии и Германии вышли на митинги против продолжения этих поставок. Так, в Риме жители города потребовали восстановить отношения с Россией. При этом в ФРГ жители Берлина увидели аллюзию на Вторую мировую войну, повторение которой они не желают видеть.