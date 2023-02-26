Житель ЯНАО во время пьянки до смерти забил гостя кулаками

Хозяин квартиры нанес 43-летнему гостю множественные удары кулаками в область головы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Муравленко (ЯНАО) в ходе распития алкоголя до смерти забил мужчину кулаками, который пришел к нему в гости. По информации окружного управления Следственного комитета России, между ними произошел конфликт.

«По данным следствия, 6 ноября 2022 года около 16 часов в городе Муравленко 32-летнего местного жителя навестил его знакомый. При совместном распитии спиртного между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры нанес 43-летнему гостю множественные удары кулаками в область головы, после чего ушел из квартиры, оставив в ней потерпевшего», — сказано в сообщении.

Отмечается, что погибшего в квартире нашла родственница обвиняемого. Мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы в больнице. Ямальца, совершившего преступление, ждет наказание. Дело с обвинением передали в суд.