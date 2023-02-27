В Госдуме предложили передавать автомобили нарушителей ПДД на нужды армии РФ

27 февраля 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Василий Власов считает, что нужно конфисковывать авто нарушителей ПДД в пользу Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуме России выступили с инициативой создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила дорожного движения, и передачу этого транспорта в собственность Минобороны. Письмо с предложением было направлено депутатом от ЛДПР Василием Власовым главе ГУОБДД МВД РФ Михаилу Черникову. «Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат», — говорится в тексте письма Василия Власова, передает RT. Отмечается, что ЛДПР ранее уже поднимала такой вопрос. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне давления западных санкций на граждан. Кроме того, в апреле сообщалось, что инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении.

В Госдуме России выступили с инициативой создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила дорожного движения, и передачу этого транспорта в собственность Минобороны. Письмо с предложением было направлено депутатом от ЛДПР Василием Власовым главе ГУОБДД МВД РФ Михаилу Черникову. «Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат», — говорится в тексте письма Василия Власова, передает RT. Отмечается, что ЛДПР ранее уже поднимала такой вопрос. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне давления западных санкций на граждан. Кроме того, в апреле сообщалось, что инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении.