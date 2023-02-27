В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог «Биг Мака»

27 февраля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Бургер можно заказать в ресторанах сети по всей стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», который сегодня является альтернативой «Макдональдсу», ввела в ассортимент аналог бургера «Биг Мак» — «Биг Хит». Популярный бургер уже появился в меню на сайте компании. «Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года», — говорится в сообщении компании. В ресторане предлагают два варианта бургера — «Биг Хит» с двумя котлетами и «Двойной Биг Хит» — с четырьмя. Обе позиции можно заказать в ресторанах сети по всей стране, а также онлайн. Ранее гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев анонсировал появление аналогов «Биг Мака» и «Макфлури». Изначально в меню числились бургеры, похожие на ассортимент из «Макдональдса». Пароев уточнил, что вскоре в меню появится и аналог детского набора «Хэпи Мил». McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес из-за санкций, введенных против России с начала спецоперации. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», который сегодня является альтернативой «Макдональдсу», ввела в ассортимент аналог бургера «Биг Мак» — «Биг Хит». Популярный бургер уже появился в меню на сайте компании. «Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года», — говорится в сообщении компании. В ресторане предлагают два варианта бургера — «Биг Хит» с двумя котлетами и «Двойной Биг Хит» — с четырьмя. Обе позиции можно заказать в ресторанах сети по всей стране, а также онлайн. Ранее гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев анонсировал появление аналогов «Биг Мака» и «Макфлури». Изначально в меню числились бургеры, похожие на ассортимент из «Макдональдса». Пароев уточнил, что вскоре в меню появится и аналог детского набора «Хэпи Мил». McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес из-за санкций, введенных против России с начала спецоперации. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга.