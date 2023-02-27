В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог «Биг Мака»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», который сегодня является альтернативой «Макдональдсу», ввела в ассортимент аналог бургера «Биг Мак» — «Биг Хит». Популярный бургер уже появился в меню на сайте компании.
«Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года», — говорится в сообщении компании. В ресторане предлагают два варианта бургера — «Биг Хит» с двумя котлетами и «Двойной Биг Хит» — с четырьмя. Обе позиции можно заказать в ресторанах сети по всей стране, а также онлайн.
Ранее гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев анонсировал появление аналогов «Биг Мака» и «Макфлури». Изначально в меню числились бургеры, похожие на ассортимент из «Макдональдса». Пароев уточнил, что вскоре в меню появится и аналог детского набора «Хэпи Мил».
McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес из-за санкций, введенных против России с начала спецоперации. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно — и точка» после ребрендинга.
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