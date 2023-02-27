Военный аналитик предрек взрыв как в Хиросиме в случае нападения на Приднестровье

27 февраля 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Последствия взрыва будут заметны не только в Приднестровье, сказал Владимир Прохватилов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приднестровью грозит взрыв, сопоставимый по силе со сброшенной на Хиросиму атомной бомбой, в случае наступление Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «В селе Колбасна более 20 тысяч тонн боеприпасов, оставшихся после вывода 14 российской армии. По некоторым данным, из них сохранила пригодность половина. Скажем, 10 тысяч тонн — это 10 килотонн — эквивалент атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Сейчас на российских военных форумах идет дискуссия, а сколько там вообще боеспособных боеприпасов. Даже если одна тысяча тонн, то это смертельно опасно для всего региона», — сказал Владимир Прохватилов. Ущерб может быть нанесен достаточно большой территории, считает военный аналитик. «Если будет несколько килотонн, по-хорошему в случае опасности боевых действий нужно эвакуировать население самого села и близлежащих населенных пунктов. Думаю, там и Молдавии достанется. Нужно принимать экстраординарные меры. Надо думать не о вступлении в НАТО и захвате арсенала, а как спасти регион и население от ужасных последствий», — отметил эксперт. По его словам, в случае угрозы захвата боеприпасы детонируют в любом случае. «Там стоит наш гарнизон. Он охраняет этот арсенал. Как должен поступить любой ответственный командир, если враг наступает, рвется захватить боеприпасы? Взорвать этот арсенал. Допустим, он струсил или решил спасти жизни местных жителей, но идет же бой. Даже случайное попадание снаряда или ракеты, и арсенал взрывается. Среди военных экспертов есть мнение, что таких последствий, как от взрыва на Хиросиме, не будет, потому что после попадания ракеты детонация будет происходить в течение нескольких часов. От этого окрестному населению легче? Ни в коем случае. Безусловно, большая опасность грозит всему региону», — подчеркнул собеседник URA.RU. В Минобороны РФ сообщали о подготовке украинских военнослужащих к вторжению в Приднестровье. Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ способны осуществить захват Приднестровья за три дня, если такая просьба последует от властей Молдавии. Пресс-секретарь российского президента выразил свою обеспокоенность, поскольку в селе Колбасна в двух км от украинской границы хранится свыше 22 тысяч тонн боеприпасов к советским системам вооружения, которые не подлежат транспортировке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приднестровью грозит взрыв, сопоставимый по силе со сброшенной на Хиросиму атомной бомбой, в случае наступление Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «В селе Колбасна более 20 тысяч тонн боеприпасов, оставшихся после вывода 14 российской армии. По некоторым данным, из них сохранила пригодность половина. Скажем, 10 тысяч тонн — это 10 килотонн — эквивалент атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Сейчас на российских военных форумах идет дискуссия, а сколько там вообще боеспособных боеприпасов. Даже если одна тысяча тонн, то это смертельно опасно для всего региона», — сказал Владимир Прохватилов. Ущерб может быть нанесен достаточно большой территории, считает военный аналитик. «Если будет несколько килотонн, по-хорошему в случае опасности боевых действий нужно эвакуировать население самого села и близлежащих населенных пунктов. Думаю, там и Молдавии достанется. Нужно принимать экстраординарные меры. Надо думать не о вступлении в НАТО и захвате арсенала, а как спасти регион и население от ужасных последствий», — отметил эксперт. По его словам, в случае угрозы захвата боеприпасы детонируют в любом случае. «Там стоит наш гарнизон. Он охраняет этот арсенал. Как должен поступить любой ответственный командир, если враг наступает, рвется захватить боеприпасы? Взорвать этот арсенал. Допустим, он струсил или решил спасти жизни местных жителей, но идет же бой. Даже случайное попадание снаряда или ракеты, и арсенал взрывается. Среди военных экспертов есть мнение, что таких последствий, как от взрыва на Хиросиме, не будет, потому что после попадания ракеты детонация будет происходить в течение нескольких часов. От этого окрестному населению легче? Ни в коем случае. Безусловно, большая опасность грозит всему региону», — подчеркнул собеседник URA.RU. В Минобороны РФ сообщали о подготовке украинских военнослужащих к вторжению в Приднестровье. Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ способны осуществить захват Приднестровья за три дня, если такая просьба последует от властей Молдавии. Пресс-секретарь российского президента выразил свою обеспокоенность, поскольку в селе Колбасна в двух км от украинской границы хранится свыше 22 тысяч тонн боеприпасов к советским системам вооружения, которые не подлежат транспортировке.