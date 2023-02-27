В Минобороны Украины пожаловались на тяжелую ситуацию на всей линии фронта 28 февраля 2023 в 00:36 Размер текста - 17 + Наибольшие трудности наблюдаются на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация у ВСУ на поле боя сложная, наибольшие трудности наблюдаются на Артемовском направлении Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная <…> Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении», — написала Маляр в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о тяжелой обстановке на севере, юге, западе и востоке Украины. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ пытались контратаковать позиции армии РФ под Кременной, но их план не удался. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что решающая битва СВО может состояться на запорожском направлении, которая станет для ВСУ трагической. Ситуация у ВСУ на поле боя сложная, наибольшие трудности наблюдаются на Артемовском направлении Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная <…> Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении», — написала Маляр в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о тяжелой обстановке на севере, юге, западе и востоке Украины. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ пытались контратаковать позиции армии РФ под Кременной, но их план не удался. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что решающая битва СВО может состояться на запорожском направлении, которая станет для ВСУ трагической. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям