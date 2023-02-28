Вице-гурбенатор Петербурга: небо над городом закрыли из-за указа от Минобороны РФ

Небо над Санкт-Петербургам закрыли после указа от Минобороны РФ. Об этом URA.RU заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
«Действительно, в Петербурге закрыто небо по соответствующей команде воздушно-космических сил РФ, которые имеют на это право», — сообщил Поляков корреспонденту URA.RU. Однако причины уточнить не смог, так как они в ведении Минобороны.
Ранее в СМИ появилась информация о закрытии неба над Санкт-Петербургом в радиусе 200 километров из-за неопознанного объекта в небе. Telegram-каналы сообщают о введении плана «Ковер». Судя по данным FlightRadar, самолеты, направляемые в Санкт-Петербург, уже развернулись и летят на посадку в ближайшие аэропорты.
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