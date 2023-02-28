Вице-гурбенатор Петербурга: небо над городом закрыли из-за указа от Минобороны РФ

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Природа. Тюмень, погода, небо, природа, самолет, осень
Самолеты в небе над Петербургом развернули и отправили в ближайшие аэропорты Фото:
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Небо над Санкт-Петербургам закрыли после указа от Минобороны РФ. Об этом URA.RU заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Действительно, в Петербурге закрыто небо по соответствующей команде воздушно-космических сил РФ, которые имеют на это право», — сообщил Поляков корреспонденту URA.RU. Однако причины уточнить не смог, так как они в ведении Минобороны.

Ранее в СМИ появилась информация о закрытии неба над Санкт-Петербургом в радиусе 200 километров из-за неопознанного объекта в небе. Telegram-каналы сообщают о введении плана «Ковер». Судя по данным FlightRadar, самолеты, направляемые в Санкт-Петербург, уже развернулись и летят на посадку в ближайшие аэропорты.

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Небо над Санкт-Петербургам закрыли после указа от Минобороны РФ. Об этом URA.RU заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. «Действительно, в Петербурге закрыто небо по соответствующей команде воздушно-космических сил РФ, которые имеют на это право», — сообщил Поляков корреспонденту URA.RU. Однако причины уточнить не смог, так как они в ведении Минобороны. Ранее в СМИ появилась информация о закрытии неба над Санкт-Петербургом в радиусе 200 километров из-за неопознанного объекта в небе. Telegram-каналы сообщают о введении плана «Ковер». Судя по данным FlightRadar, самолеты, направляемые в Санкт-Петербург, уже развернулись и летят на посадку в ближайшие аэропорты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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