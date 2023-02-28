В новых регионах России с 1 марта начались выплаты пенсий

Жителям новых регионов России с 1 марта начали выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российскими стандартами. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.
Выплаты коснутся граждан, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на момент их принятия в состав России. Для получения пенсии с 1 марта 2023 года по 24 февраля 2024 года гражданам необходимо подать соответствующее заявление.
Если после перерасчета размер российской пенсии будет меньше получаемых ранее выплат, к ней установят дополнительную плату. В документе отмечается, что переход на общероссийские параметры пенсионного возраста в этих регионах продлится до 31 декабря 2027 года.
Церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России состоялась 30 сентября 2022 года в Москве. По итогам референдумов, к стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Госдума приняла законопроекты, в соответствии с которыми жители новых регионов России с 1 марта смогут получать все меры социальной поддержки согласно законодательству РФ.
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