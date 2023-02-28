28 февраля 2023

В новых регионах России с 1 марта начались выплаты пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Пластиковые карты. Тюмень, банкомат, купюры, пластиковые карты, банковская карта, деньги, рубли, кредитные карты, купюра 5000, обналичка, кредитка
Пенсии и пособия выплатят в соответствии с российскими стандартами Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Жителям новых регионов России с 1 марта начали выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российскими стандартами. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплаты коснутся граждан, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на момент их принятия в состав России. Для получения пенсии с 1 марта 2023 года по 24 февраля 2024 года гражданам необходимо подать соответствующее заявление.

Если после перерасчета размер российской пенсии будет меньше получаемых ранее выплат, к ней установят дополнительную плату. В документе отмечается, что переход на общероссийские параметры пенсионного возраста в этих регионах продлится до 31 декабря 2027 года.

Церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России состоялась 30 сентября 2022 года в Москве. По итогам референдумов, к стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Госдума приняла законопроекты, в соответствии с которыми жители новых регионов России с 1 марта смогут получать все меры социальной поддержки согласно законодательству РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям новых регионов России с 1 марта начали выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российскими стандартами. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации. Выплаты коснутся граждан, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на момент их принятия в состав России. Для получения пенсии с 1 марта 2023 года по 24 февраля 2024 года гражданам необходимо подать соответствующее заявление. Если после перерасчета размер российской пенсии будет меньше получаемых ранее выплат, к ней установят дополнительную плату. В документе отмечается, что переход на общероссийские параметры пенсионного возраста в этих регионах продлится до 31 декабря 2027 года. Церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России состоялась 30 сентября 2022 года в Москве. По итогам референдумов, к стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Госдума приняла законопроекты, в соответствии с которыми жители новых регионов России с 1 марта смогут получать все меры социальной поддержки согласно законодательству РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...