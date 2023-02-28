28 февраля 2023
27 февраля 2023

Власти ЯНАО не могут найти подходящих кандидатов в омбудсмены. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, сумка, кресло
Власти ведут переговоры на должность омбудсмена с бывшими силовиками ЯНАО Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Правительство ЯНАО затягивает с выдвижением кандидатов на роли уполномоченных по правам человека и по защите прав предпринимателей. Как сообщил URA.RU источник в политическом бомонде, пока что власти не могут найти достойную замену влиятельному Анатолию Саку, ушедшему на пенсию, и Вадиму Елизарову, получившему повышение в ДНР.

«Сак ушел (с должности омбудсмена по правам человека — прим.ред.) значительно недавно, поэтому затянувшееся назначение можно списать на то, что власти еще не определились, кто займет пост. Что касается уполномоченного по защите прав предпринимателя — должность пустует полгода и явных кандидатов на нее нет», — сообщил источник.

По инсайдерской информации, власти сейчас ведут переговоры с бывшим прокурором ЯНАО Александром Герасименко на пост омбудсмена по правам человека. По словам источника, если Герасименко откажется от должности, ее может занять бывший зампрокурора Владимир Мартынов. «В приоритете, конечно, Герасименко — мощная фигура на политическом поприще региона, максимально лояльно настроен к правительству», — добавил собеседник.

Источник отмечает, что в ведомстве уполномоченного по защите прав предпринимателей дела складываются хуже. «Уход Елизарова не стал сильной потерей для региона. Но без него ведомство практически не работает», — сообщил инсайдер. Также сайт уполномоченного не обновлялся с 17 августа 2022 года.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Елизаров получил пост заместителя руководителя аппарата правительства в ДНР, а Анатолий Сак вышел на пенсию. Источники отмечали, что пост Сака пророчат бывшему первому заместителю прокурора ЯНАО Владимиру Мартынову.

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Правительство ЯНАО затягивает с выдвижением кандидатов на роли уполномоченных по правам человека и по защите прав предпринимателей. Как сообщил URA.RU источник в политическом бомонде, пока что власти не могут найти достойную замену влиятельному Анатолию Саку, ушедшему на пенсию, и Вадиму Елизарову, получившему повышение в ДНР. «Сак ушел (с должности омбудсмена по правам человека — прим.ред.) значительно недавно, поэтому затянувшееся назначение можно списать на то, что власти еще не определились, кто займет пост. Что касается уполномоченного по защите прав предпринимателя — должность пустует полгода и явных кандидатов на нее нет», — сообщил источник. По инсайдерской информации, власти сейчас ведут переговоры с бывшим прокурором ЯНАО Александром Герасименко на пост омбудсмена по правам человека. По словам источника, если Герасименко откажется от должности, ее может занять бывший зампрокурора Владимир Мартынов. «В приоритете, конечно, Герасименко — мощная фигура на политическом поприще региона, максимально лояльно настроен к правительству», — добавил собеседник. Источник отмечает, что в ведомстве уполномоченного по защите прав предпринимателей дела складываются хуже. «Уход Елизарова не стал сильной потерей для региона. Но без него ведомство практически не работает», — сообщил инсайдер. Также сайт уполномоченного не обновлялся с 17 августа 2022 года. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Вадим Елизаров получил пост заместителя руководителя аппарата правительства в ДНР, а Анатолий Сак вышел на пенсию. Источники отмечали, что пост Сака пророчат бывшему первому заместителю прокурора ЯНАО Владимиру Мартынову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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