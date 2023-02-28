28 февраля 2023

Риелторы составили рейтинг районов Тюмени, квартиры в которых сильнее растут в цене

Самыми быстрорастущими в цене считаются квартиры в Европейском микрорайоне, в Ожогина и Заречном
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в качестве анализа рассматривались 54 района Тюмени Фото:

Тюменские риелторы оценили динамику цен на вторичное жилье. Информация размещена в разделе аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Самым быстрорастущим в цене оказался Европейский микрорайон.

«За январь 2023 года лидером по величине удельной цены за кв. м. на вторичном рынке в Тюмени стал Европейский микрорайон — 135 749 рублей за кв. м. На втором месте идет район Ожогина, где в среднем удельная цена составила 134 450 рублей за кв. м. На третьем — район Заречный с удельной ценой 125 928 рублей», — такие данные приводятся в исследовании аналитиков «Этажей».

Всего в качестве анализа рассматривалось 54 района в Тюмени. На последнем месте оказались квартиры на Бабарынке. Там удельная цена за квадратный метр составила 84 868 рублей.

Ранее агентство рассказывало о том, в каких районах Тюмени покупают квартиры местные миллионеры. Так, самыми популярными и дорогими считаются квартиры в центре города и в исторической части. Цена на них начинается от 30 миллионов рублей и выше.

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Тюменские риелторы оценили динамику цен на вторичное жилье. Информация размещена в разделе аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Самым быстрорастущим в цене оказался Европейский микрорайон. «За январь 2023 года лидером по величине удельной цены за кв. м. на вторичном рынке в Тюмени стал Европейский микрорайон — 135 749 рублей за кв. м. На втором месте идет район Ожогина, где в среднем удельная цена составила 134 450 рублей за кв. м. На третьем — район Заречный с удельной ценой 125 928 рублей», — такие данные приводятся в исследовании аналитиков «Этажей». Всего в качестве анализа рассматривалось 54 района в Тюмени. На последнем месте оказались квартиры на Бабарынке. Там удельная цена за квадратный метр составила 84 868 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, в каких районах Тюмени покупают квартиры местные миллионеры. Так, самыми популярными и дорогими считаются квартиры в центре города и в исторической части. Цена на них начинается от 30 миллионов рублей и выше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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