Риелторы составили рейтинг районов Тюмени, квартиры в которых сильнее растут в цене

Самыми быстрорастущими в цене считаются квартиры в Европейском микрорайоне, в Ожогина и Заречном

01 марта 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Всего в качестве анализа рассматривались 54 района Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские риелторы оценили динамику цен на вторичное жилье. Информация размещена в разделе аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Самым быстрорастущим в цене оказался Европейский микрорайон. «За январь 2023 года лидером по величине удельной цены за кв. м. на вторичном рынке в Тюмени стал Европейский микрорайон — 135 749 рублей за кв. м. На втором месте идет район Ожогина, где в среднем удельная цена составила 134 450 рублей за кв. м. На третьем — район Заречный с удельной ценой 125 928 рублей», — такие данные приводятся в исследовании аналитиков «Этажей». Всего в качестве анализа рассматривалось 54 района в Тюмени. На последнем месте оказались квартиры на Бабарынке. Там удельная цена за квадратный метр составила 84 868 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, в каких районах Тюмени покупают квартиры местные миллионеры. Так, самыми популярными и дорогими считаются квартиры в центре города и в исторической части. Цена на них начинается от 30 миллионов рублей и выше.

Тюменские риелторы оценили динамику цен на вторичное жилье. Информация размещена в разделе аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Самым быстрорастущим в цене оказался Европейский микрорайон. «За январь 2023 года лидером по величине удельной цены за кв. м. на вторичном рынке в Тюмени стал Европейский микрорайон — 135 749 рублей за кв. м. На втором месте идет район Ожогина, где в среднем удельная цена составила 134 450 рублей за кв. м. На третьем — район Заречный с удельной ценой 125 928 рублей», — такие данные приводятся в исследовании аналитиков «Этажей». Всего в качестве анализа рассматривалось 54 района в Тюмени. На последнем месте оказались квартиры на Бабарынке. Там удельная цена за квадратный метр составила 84 868 рублей. Ранее агентство рассказывало о том, в каких районах Тюмени покупают квартиры местные миллионеры. Так, самыми популярными и дорогими считаются квартиры в центре города и в исторической части. Цена на них начинается от 30 миллионов рублей и выше.