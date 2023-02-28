До приемной службы не доходят звонки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В службе судебных приставов в Губкинском (ЯНАО) не отвечают на звонки жителей. Об этом пользователи сообщили в соцсетях.

«Многие спрашивают, почему нельзя дозвониться в службу судебных приставов в Губкинском. Ответ в видео», — написал анонимный пользователь, опубликовав видеоролик, в котором женщина, стоя у двери приемной судебных приставов, пытается дозвониться на указанные номера, однако в кабинете неслышно звонка. «Я вам звоню, у вас даже нет вызова на телефоне. Вот так у нас работает служба судебных приставов в приемной», — говорит автор видео.

В комментариях жители согласились с автором. «Так было и со мной. Не дозвониться. Время работы указанное в интернете не соответствует действительности. Пришлось идти до начальника. Она обещала все исправить. Но видимо забыла», — добавила Лариса Морозова. «Какой год уже эта проблема с дозвоном к приставам, никак решить не могут. Дозвонится им не реально, там напротив кабинет прокуратуры, можно сразу заявление написать, только это вряд ли», — написал Леонид Ковалев.

Агентство направило запрос руководителю УФССП России по ЯНАО Евгению Смирнову. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура внесла представление главе управления ФССП по ЯНАО Евгению Смирнову за бездействие его сотрудников. Служба не принимала меры в отношении неплательщика алиментов.