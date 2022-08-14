Руководителя приставов ЯНАО упрекнули в бездействии

Судебные приставы не взыскивали алименты с неплательщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителю управления федеральной службы судебных приставов по ЯНАО Евгению Смирнову внесли представление за бездействие его сотрудников. Как сообщил в своих соцсетях депутат тюменской областной думы Иван Вершинин, служба не принимала меры в отношении неплательщика алиментов.

«Получил ответ от прокуратуры ЯНАО после обращения жительницы автономного округа с жалобой на бездействие судебных приставов в отношении злостного неплательщика алиментов. Надзорный орган подтвердил правомерность упреков в адрес службы судебных приставов, руководителю службы по ЯНАО внесено представление. Надеюсь, после проведенных мероприятий, неплательщик алиментов начнет вносить средства в должном размере на содержание собственного ребенка», — сообщил Вершинин.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Шурышкарского района не платила алименты на своих четырех несовершеннолетних детей. Долг составил более 1,7 млн рублей.