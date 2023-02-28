Жителей опасного дома в Перми временно расселят в гостиницы

01 марта 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Жильцов просят срочно выехать из опасного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы аварийного дома в Перми по ул. Куйбышева, 143 смогут временно переехать в гостиницы. С 1 марта властями решено оперативно расселить дом из-за угрозы внезапного обрушения. О процедуре оформления документов для переезда рассказал глава Свердловского района Игорь Давлетшин на встрече с журналистами в ДК им. Калинина. «Дом авариный, он ждать не будет. Если уж кому-то вообще некуда временно переехать, у нас есть определенные договоренности, где мы можем людей разместить в гостиничном режиме», — сообщил глава района. Всего пунктов временного размещения четыре, из них предоставят 500 мест в ДК им. Калинина, и 131 место в пермских гостиницах. Часть людей переедут в жилье маневренного фонда. Давлетшин добавил, что точное количество собственников для предоставления им в будущем компенсации для переезда в новые квартиры пока не известно. Главная задача сейчас — обеспечить безопасность всех жильцов. Людей просят собрать только необходимые на первое время вещи и подойти в ДК Калинина для регистрации. Остальные вещи можно будет забрать позже в установленном администрацией порядке. Глава района пообещал оказать помощь транспортом при вывозе имущества. Для охраны у дома дежурит полиция, завтра заступит частное предприятие, а затем будут установлены камеры. Дом не попал в программу по расселению ветхого жилья. Аварийным его признали еще в 2018 году, но жители не согласились со специалистами и оспорили экспертное заключение в суде. Давлетшин отметил, что деньги на компенсацию уже заложены в бюджете в размере 240 млн рублей, но для их выделения и оформления документов потребуется время. В октябре 2022 года износ дома составил 88%, на его трещины были установлены маячки для отслеживания ситуации. Людей попросили подготовить документы и выехать из опасного жилья. В конце прошлого года стало известно, что дом так и не расселен, а в феврале выяснилось, что трещины расширились, и здание стало критически опасным для жизни. В его отношении был введен режим ЧС в связи с возможностью обрушения в любой момент. Прокуратура взяла расселение жильцов на контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы аварийного дома в Перми по ул. Куйбышева, 143 смогут временно переехать в гостиницы. С 1 марта властями решено оперативно расселить дом из-за угрозы внезапного обрушения. О процедуре оформления документов для переезда рассказал глава Свердловского района Игорь Давлетшин на встрече с журналистами в ДК им. Калинина. «Дом авариный, он ждать не будет. Если уж кому-то вообще некуда временно переехать, у нас есть определенные договоренности, где мы можем людей разместить в гостиничном режиме», — сообщил глава района. Всего пунктов временного размещения четыре, из них предоставят 500 мест в ДК им. Калинина, и 131 место в пермских гостиницах. Часть людей переедут в жилье маневренного фонда. Давлетшин добавил, что точное количество собственников для предоставления им в будущем компенсации для переезда в новые квартиры пока не известно. Главная задача сейчас — обеспечить безопасность всех жильцов. Людей просят собрать только необходимые на первое время вещи и подойти в ДК Калинина для регистрации. Остальные вещи можно будет забрать позже в установленном администрацией порядке. Глава района пообещал оказать помощь транспортом при вывозе имущества. Для охраны у дома дежурит полиция, завтра заступит частное предприятие, а затем будут установлены камеры. Дом не попал в программу по расселению ветхого жилья. Аварийным его признали еще в 2018 году, но жители не согласились со специалистами и оспорили экспертное заключение в суде. Давлетшин отметил, что деньги на компенсацию уже заложены в бюджете в размере 240 млн рублей, но для их выделения и оформления документов потребуется время. В октябре 2022 года износ дома составил 88%, на его трещины были установлены маячки для отслеживания ситуации. Людей попросили подготовить документы и выехать из опасного жилья. В конце прошлого года стало известно, что дом так и не расселен, а в феврале выяснилось, что трещины расширились, и здание стало критически опасным для жизни. В его отношении был введен режим ЧС в связи с возможностью обрушения в любой момент. Прокуратура взяла расселение жильцов на контроль.