28 февраля 2023

Бастрыкин потребовал расследовать попытки атак ВСУ на три региона России

СК РФ расследует попытки атак ВСУ в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин взял на контроль попытки атак ВСУ в трех регионах РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства попыток применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея. Об этом сообщили в telegram-канале Следкома РФ.

«На месте падения беспилотников работают криминалисты и следователи ведомства. СК России в рамках расследования уголовных дел установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку происшествиям», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили о налете беспилотных летательных аппаратов в ряде регионов РФ. Так, в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области ВС РФ успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства попыток применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея. Об этом сообщили в telegram-канале Следкома РФ. «На месте падения беспилотников работают криминалисты и следователи ведомства. СК России в рамках расследования уголовных дел установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку происшествиям», — рассказали в ведомстве. Ранее в Минобороны России сообщили о налете беспилотных летательных аппаратов в ряде регионов РФ. Так, в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области ВС РФ успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.
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