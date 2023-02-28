Бастрыкин потребовал расследовать попытки атак ВСУ на три региона России СК РФ расследует попытки атак ВСУ в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея 01 марта 2023 в 00:39 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин взял на контроль попытки атак ВСУ в трех регионах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства попыток применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея. Об этом сообщили в telegram-канале Следкома РФ. «На месте падения беспилотников работают криминалисты и следователи ведомства. СК России в рамках расследования уголовных дел установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку происшествиям», — рассказали в ведомстве . Ранее в Минобороны России сообщили о налете беспилотных летательных аппаратов в ряде регионов РФ. Так, в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области ВС РФ успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства попыток применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея. Об этом сообщили в telegram-канале Следкома РФ. «На месте падения беспилотников работают криминалисты и следователи ведомства. СК России в рамках расследования уголовных дел установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку происшествиям», — рассказали в ведомстве. Ранее в Минобороны России сообщили о налете беспилотных летательных аппаратов в ряде регионов РФ. Так, в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области ВС РФ успешно отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям