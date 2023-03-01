Пригожин: десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают яростное сопротивление в Артемовске

В Артемовске (Бахмут) несколько десятков тысяч украинских боевиков продолжают яростно обороняться. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление в Артемовске», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать подкрепления под Артемовск для удержания города любой ценой. Кровопролитность сражения увеличивается с каждым разом, заключил Евгений Пригожин.
Ранее российская хакерская группа Killnet сообщила, что в рядах ВСУ был получен приказ на постепенный отход малыми группами из Артемовска в ночное время суток. По информации хакерской группы, отход спланирован по аналогии с ранее совершенным отступлением из Мариуполя.
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В Артемовске (Бахмут) несколько десятков тысяч украинских боевиков продолжают яростно обороняться. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление в Артемовске», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать подкрепления под Артемовск для удержания города любой ценой. Кровопролитность сражения увеличивается с каждым разом, заключил Евгений Пригожин. Ранее российская хакерская группа Killnet сообщила, что в рядах ВСУ был получен приказ на постепенный отход малыми группами из Артемовска в ночное время суток. По информации хакерской группы, отход спланирован по аналогии с ранее совершенным отступлением из Мариуполя.