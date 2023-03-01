Главный танковый завод РФ придумал, как решить проблему с кадрами

На «Уралвагонзаводе» сотрудников массово переводят в механосборочный цех

На УВЗ миграция сотрудников — из вагоносборочного и литейного цехов в механосборочный Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Механосборочные цеха «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») принимают новых сотрудников. Сюда массово переводят рабочих из других цехов, при этом не все довольны новым графиком и условиями. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщили работники предприятия.

«В механосборочные цеха перевели людей с вагоносборки и литейки. Они работают по восемь часов, так как числятся за своими цехами, но вообще на механосборочном производстве работают по 12-16 часов по 6 или даже 7 дней в неделю. Их перебросили на прорыв от месяца до трех по приказу, многие хотят вернуться в привычный режим по жд-графику, 2 день/2 ночь/2 выходной или 5/2», — рассказал один из сотрудников.

По информации другого собеседника, скоро на предприятии планируют объявить набор сотрудников «из-за забора». При этом пресс-служба УВЗ уже неоднократно публиковала список актуальных вакансий. Также о том, что на УВЗ требуются сотрудники, рассказывали на федеральном канале.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. На предприятии хотят открыть второй танковый конвейер, но, как рассказывал URA.RU источник на предприятии, это вряд ли получится сделать в ближайшее время, потому что там некому будет работать.