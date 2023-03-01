Мэр Перми рассказал о судьбе опасного дома на Куйбышева

Глава Перми Алексей Демкин сообщил о том, что для жителей аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 подготовлен пакет документов для выплаты денежной компенсации на приобретение нового жилья. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Параллельно идет процедура расселения и предоставления выкупной стоимости за изымаемые помещения. На сегодняшний день подготовлен 131 пакет документов для возмещения, подписаны 49 договоров изъятия, начались выплаты», — рассказал мэр. Собственники получат денежные компенсации, а квартиросъемщики взамен — другие жилые помещения.
Осенью 2022 года было установлено, что аварийность этого дома составила 88%, на здании появились множественные трещины, разрушение кирпичной кладки. Мэрия пообещала расселить жителей правого и левого крыла здания до конца года. Однако в декабре оказалось, что пермяки продолжают жить в этом доме, несмотря на угрозу внезапного разрушения.
В феврале 2023 года мониторинг показал расширение трещин на стенах, и власти ввели режим ЧС в отношении этого дома. Для жильцов развернули распределительный пункт в ДК им. Калинина, где люди могут оставить заявку на предоставление временного жилья из маневренного или гостиничного фонда.
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