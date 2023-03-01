Мэр Перми рассказал о судьбе опасного дома на Куйбышева

Алексей Демкин поделился информацией о выплатах жителям аварийного дома на Куйбышева

01 марта 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Мэр рассказал, что начались выплаты жителям за изымаемые помещения в аварийном доме Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин сообщил о том, что для жителей аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 подготовлен пакет документов для выплаты денежной компенсации на приобретение нового жилья. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Параллельно идет процедура расселения и предоставления выкупной стоимости за изымаемые помещения. На сегодняшний день подготовлен 131 пакет документов для возмещения, подписаны 49 договоров изъятия, начались выплаты», — рассказал мэр. Собственники получат денежные компенсации, а квартиросъемщики взамен — другие жилые помещения. Осенью 2022 года было установлено, что аварийность этого дома составила 88%, на здании появились множественные трещины, разрушение кирпичной кладки. Мэрия пообещала расселить жителей правого и левого крыла здания до конца года. Однако в декабре оказалось, что пермяки продолжают жить в этом доме, несмотря на угрозу внезапного разрушения. В феврале 2023 года мониторинг показал расширение трещин на стенах, и власти ввели режим ЧС в отношении этого дома. Для жильцов развернули распределительный пункт в ДК им. Калинина, где люди могут оставить заявку на предоставление временного жилья из маневренного или гостиничного фонда.

Глава Перми Алексей Демкин сообщил о том, что для жителей аварийного дома по ул. Куйбышева, 143 подготовлен пакет документов для выплаты денежной компенсации на приобретение нового жилья. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Параллельно идет процедура расселения и предоставления выкупной стоимости за изымаемые помещения. На сегодняшний день подготовлен 131 пакет документов для возмещения, подписаны 49 договоров изъятия, начались выплаты», — рассказал мэр. Собственники получат денежные компенсации, а квартиросъемщики взамен — другие жилые помещения. Осенью 2022 года было установлено, что аварийность этого дома составила 88%, на здании появились множественные трещины, разрушение кирпичной кладки. Мэрия пообещала расселить жителей правого и левого крыла здания до конца года. Однако в декабре оказалось, что пермяки продолжают жить в этом доме, несмотря на угрозу внезапного разрушения. В феврале 2023 года мониторинг показал расширение трещин на стенах, и власти ввели режим ЧС в отношении этого дома. Для жильцов развернули распределительный пункт в ДК им. Калинина, где люди могут оставить заявку на предоставление временного жилья из маневренного или гостиничного фонда.