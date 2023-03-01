В Перми пройдет весенний фестиваль электронной музыки

01 марта 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

«ВЕСНА ФЕСТ» пройдет 7 марта на Сибирской, 17 Фото: Дарья Попова © URA.RU В Перми 7 марта пройдет фестиваль электронной музыки «ВЕСНА ФЕСТ». На нем будут играть популярные исполнители стилей House, Techno, Nu-disco и других из Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска. «Люби, твори, танцуй и отрывайся на весеннем фестивале „ВЕСНА ФЕСТ“. Первые сто билетов по 500 рублей проданы, осталось немного билетов по 700 рублей. Дальше стоимость будет подниматься», — пишут организаторы фестиваля. Вечеринка пройдет 7 марта на Сибирской, 16. Старт — в 22:00. Играть будут Rocky 2 (Пермь), Modbit (Челябинск), John Candy (СПб), Goom Gum (СПб) и Sedat (Пермь).

В Перми 7 марта пройдет фестиваль электронной музыки «ВЕСНА ФЕСТ». На нем будут играть популярные исполнители стилей House, Techno, Nu-disco и других из Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска. «Люби, твори, танцуй и отрывайся на весеннем фестивале „ВЕСНА ФЕСТ“. Первые сто билетов по 500 рублей проданы, осталось немного билетов по 700 рублей. Дальше стоимость будет подниматься», — пишут организаторы фестиваля. Вечеринка пройдет 7 марта на Сибирской, 16. Старт — в 22:00. Играть будут Rocky 2 (Пермь), Modbit (Челябинск), John Candy (СПб), Goom Gum (СПб) и Sedat (Пермь).