В Перми пройдет весенний фестиваль электронной музыки

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Фестиваль электронной музыки Open Gate Full Moon с участием ATB. Екатеринбург, диджей, atb
«ВЕСНА ФЕСТ» пройдет 7 марта на Сибирской, 17 Фото:

В Перми 7 марта пройдет фестиваль электронной музыки «ВЕСНА ФЕСТ». На нем будут играть популярные исполнители стилей House, Techno, Nu-disco и других из Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска.

«Люби, твори, танцуй и отрывайся на весеннем фестивале „ВЕСНА ФЕСТ“. Первые сто билетов по 500 рублей проданы, осталось немного билетов по 700 рублей. Дальше стоимость будет подниматься», — пишут организаторы фестиваля.

Вечеринка пройдет 7 марта на Сибирской, 16. Старт — в 22:00. Играть будут Rocky 2 (Пермь), Modbit (Челябинск), John Candy (СПб), Goom Gum (СПб) и Sedat (Пермь).

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В Перми 7 марта пройдет фестиваль электронной музыки «ВЕСНА ФЕСТ». На нем будут играть популярные исполнители стилей House, Techno, Nu-disco и других из Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска. «Люби, твори, танцуй и отрывайся на весеннем фестивале „ВЕСНА ФЕСТ“. Первые сто билетов по 500 рублей проданы, осталось немного билетов по 700 рублей. Дальше стоимость будет подниматься», — пишут организаторы фестиваля. Вечеринка пройдет 7 марта на Сибирской, 16. Старт — в 22:00. Играть будут Rocky 2 (Пермь), Modbit (Челябинск), John Candy (СПб), Goom Gum (СПб) и Sedat (Пермь).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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