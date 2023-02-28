28 февраля 2023

Минстрой заставит тюменских застройщиков вовремя сдавать жилье в эксплуатацию

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Минстроя, застройщиков может подстегнуть возвращение штрафных санкций Фото:

Тюменские застройщики готовятся к возвращению штрафов за несвоевременную сдачу в эксплуатацию жилья. Об этом URA.RU рассказал источник в одной из девелоперских компаний, работающих в Тюменской области.

«Мы уже морально готовы, что нас снова начнут штрафовать. Об этом говорили на заседании в Минстрое, об этом уже заявил замглавы министерства (Никита Стасишин — прим. ред.) во всеуслышание. У нас сейчас действуют определенные послабления, есть мораторий на штрафные меры. Уже летом всего этого не будет», — пояснил URA.RU застройщик.

По его словам, в Тюмени нет ни одного крупного игрока, которому были бы страшны штрафные санкции. Однако, при постоянном росте цен на строительные материалы и нестабильной ситуации с импортозамещением, никто от срыва сроков не застрахован. «Мы стараемся все вовремя делать, но нам само время сейчас палки в колеса вставляет», — добавил источник URA.RU.

По мнению риэлторов, возвращение штрафных санкций может негативно сказаться на стоимости новостроек. «Сейчас застройщики в цену и так включают все свои возможные риски, они наверняка найдут способ учесть и возможные штрафы», — поделился с URA.RU участник объединения риэлторов Тюменской области.

Ранее агентство рассказало, что ограничения против методов работы девелоперов введет не только Минстрой. Центробанк так же намерен ввести санкции за использование «околонулевой» ипотеки от застройщика.

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Тюменские застройщики готовятся к возвращению штрафов за несвоевременную сдачу в эксплуатацию жилья. Об этом URA.RU рассказал источник в одной из девелоперских компаний, работающих в Тюменской области. «Мы уже морально готовы, что нас снова начнут штрафовать. Об этом говорили на заседании в Минстрое, об этом уже заявил замглавы министерства (Никита Стасишин — прим. ред.) во всеуслышание. У нас сейчас действуют определенные послабления, есть мораторий на штрафные меры. Уже летом всего этого не будет», — пояснил URA.RU застройщик. По его словам, в Тюмени нет ни одного крупного игрока, которому были бы страшны штрафные санкции. Однако, при постоянном росте цен на строительные материалы и нестабильной ситуации с импортозамещением, никто от срыва сроков не застрахован. «Мы стараемся все вовремя делать, но нам само время сейчас палки в колеса вставляет», — добавил источник URA.RU. По мнению риэлторов, возвращение штрафных санкций может негативно сказаться на стоимости новостроек. «Сейчас застройщики в цену и так включают все свои возможные риски, они наверняка найдут способ учесть и возможные штрафы», — поделился с URA.RU участник объединения риэлторов Тюменской области. Ранее агентство рассказало, что ограничения против методов работы девелоперов введет не только Минстрой. Центробанк так же намерен ввести санкции за использование «околонулевой» ипотеки от застройщика.
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