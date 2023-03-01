01 марта 2023

Украинский военнослужащий: ВСУ теряют минимум роту в день в боях за Артемовск

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По мнению украинского военнослужащего, ВСУ должны отступить от Артемовска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Артемовск теряют минимум одну-две роты бойцов в день. Об этом заявил один из украинских военнослужащих.

«Бахмут [украинское название Артемовска — прим. URA.RU] уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон… За неделю целый батальон», — передает слова украинского военнослужащего «Страна.ua».

По его мнению, Киев должен принять решение оставить Артемовск. Украинский военнослужащий уверен, что ВСУ должны оставить текущие позиции и ждать поступления нового вооружения и боеприпасов.

Ранее URA.RU объясняло чем важен Артемовск для России и почему его так долго не могут взять. Бои за город идут с августа 2022 года, за это время РФ удалось освободить несколько близлежащих городов, а 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Артемовск. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Артемовск теряют минимум одну-две роты бойцов в день. Об этом заявил один из украинских военнослужащих. «Бахмут [украинское название Артемовска — прим. URA.RU] уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон… За неделю целый батальон», — передает слова украинского военнослужащего «Страна.ua». По его мнению, Киев должен принять решение оставить Артемовск. Украинский военнослужащий уверен, что ВСУ должны оставить текущие позиции и ждать поступления нового вооружения и боеприпасов. Ранее URA.RU объясняло чем важен Артемовск для России и почему его так долго не могут взять. Бои за город идут с августа 2022 года, за это время РФ удалось освободить несколько близлежащих городов, а 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Артемовск. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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